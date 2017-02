THE EAGLE/ Su Rai 4 il film con Channing Tatum e Jamie Bell

THE EAGLE, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 9 FEBBRAIO 2017: IL CAST - The Eagle è il film in onda su Rai 4 oggi, giovedì 9 febbraio 2017 alle ore 21.05. Una pellicola dal genere storico - avventura, frutto di una coproduzione di case cinematografiche ungheresi, americane e britanniche, uscito nel 2011 con la durata pari a 1 ora e 54 minuti: la regia è di Kevin Macdonald e nel cast sono presenti Channing Tatum, Jamie Bell, Donald Sutherland, Mark Strong e Tahar Rahim. Ma scopriamo la trama del film nel dettaglio.

THE EAGLE, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 9 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Ci troviamo nel corso del secondo secolo dopo Cristo con l’esercito romano alla prese con la difficile conquista del territorio romano della Britannia. Una zona piuttosto complessa per motivi di ragione logistica ma anche per la volontà delle popolazioni locali di mantenere la propria indipendenza e libertà. Un centurione poco più che ventenne di nome Marcus Flavius Aquila (Channing Tatum) viene inviato in Britannia per prendere il comando di un castrum rimasto senza comandante. Il suo arrivo desta scetticismo da parte dei soldati presenti non solo per la sua giovane età ma anche perché figlio del comandante della prima coorte della leggendaria Nona Legione il cui nome è caduto in disgrazia per via di aver fatto perdere il simbolo della legione. Nel suo primo giorno di servizio nel corso della notte, il giovane centurione si sveglia di soprassalto per via degli incubi che ha costantemente su quanto accaduto del padre del quale peraltro non si è saputo più nulla. Marcus crede che si possa trattare di nemici alle porte ma non sembra esserci nessuno tant’è che i soldati di guardia quasi lo prendono in giro. Pochi istanti più tardi la sensazione di Marcus si dimostrano corretti con il castrum che è oggetto da parte dell’attacco di una popolazione britannica. Grazie all’intuizione del giovane comandante l’attacco viene respinto senza problemi dai soldati romani. Il giorno seguente il centurione invia un drappello di soldati in avanscoperta per capire dove siano posizionati i propri nemici. La sua scelta si rivela nefasta per tutti gli uomini inviati che infatti cadono vittima di un agguato. Essi vengono torturati, legati e quindi portati davanti al fortino con tutto l’esercito nemico schierato. Si sta per consumare una vera e propria esecuzione quando Marcus si mette a capo di un una cinquantina soldati formando lo schieramento a testuggine e riuscendo nell’impresa. Tuttavia riporta una importante ferita dalla quale ci vorranno mesi per riprendersi. Tuttavia nonostante le cure non può essere più un soldato in quanto non riesce a muovere bene le gambe. A questo decide di farsi carico di una incredibile impresa ed ossia recuperare l’aquila della nona regione persa dal padre avvalendosi soltanto dell’aiuto di uno schiavo britannico diventato suo grande amico.

