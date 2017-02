THE LIBRARIANS 2 / Anticipazioni puntata 9 febbraio 2017: i Bibliotecari sotto l'attacco di Prospero!

THE LIBRARIANS 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, giovedì 9 febbraio 2017, Paramount Channel trasmetterà due nuovi episodi di The Librarians 2, in prima Tv assoluta. Saranno il settimo e l'ottavo, dal titolo "... e l'immagine dell'immagine" e "... e l'aria di sicurezza". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: una volontaria dello staff del deputato Sam Denning (Michael Trucco) scompare nel nulla, ma riesce ad uscirne pulito agli occhi della stampa. Per risolvere il caso, chiede aiuto ad Eve in nome dei vecchi tempi, prima che la sua carriera politica venga compromessa. Informati della scomparsa di Brandy (Kanani Rose Rogers), i Bibliotecari raggiungono Eve ad Odun, e le rivelano di aver trovato un sms della ragazza diretto a Sam il giorno precedente. Solo affrontandolo, ammette che la volontaria stava indagando sul suo avversario politico in segreto ed infine che è la sua amante. Rintracciato il loro nido d'amore, i Bibliotecari trovano un grifo sul soffitto prima dell'arrivo di Eve e solo in seguito il corpo della ragazza piomba sul letto dall'alto, attraverso lo strano simbolo. A quel punto l'ex Colonnello è costretta a rivelare la verità sulla sua squadra e l'esistenza della magia. Grazie a Jenkins (John Larroquette) risalgono ad un libro che potrebbe essere stato usato per evocare il demone che ha ucciso la ragazza. I Bibliotecari si introducono quindi sotto travestimento ad una festa mondana, in cui Jenkins e Cassandra (Lindy Booth) si fingono una coppia di ricconi. All'interno, Cassandra scopre che alcuni dei quadri sono dello stregone che stanno cercando, Sesselman (John de Lancie), che ha nascosto con la pittura un simbolo magico. Più tardi, uno strano sconosciuto rivela a Jenkins che il simbolo protegge il contratto da solo e che ogni volta che i Bibliotecari si avvicineranno alla soluzione, verranno colpiti dalla cattiva sorte. La sorveglianza infatti viene allertata sulla presenza di estranei alla festa, ma in modo casuale Jones (John Harlan Kim) trova una porta segreta. I Bibliotecari riescono a trovare la pergamena con il contratto ed a consegnarla ad Eve che attende al piano di sotto, ma Sesselman compare in quel momento e propone a Sam di firmare. Anche se Eve prova a fermarlo, Sam vuole riavere la propria reputazione di eroe ed accetta di stipulare l'accordo. Jenkins informa successivamente la squadra che il desiderio espresso da Danning indica anche che si verificherà una sciagura in cui dimostrare di essere un eroe. Jones, Stone (Christian Kane) e Cassandra scoprono così che Sesselman intende far saltare un'intera piazza in cui sta per svolgersi un comitato politico, ma vengono fermati. Eve invece convince Sam a lasciar perdere il suo intento, mentre Sesselman propone ai Bibliotecari di firmare il contratto per salvarsi la vita. Grazie ad un inganno, Eve riesce a modificare il contratto a proprio vantaggio facendo diventare umano il Diavolo, mentre Jenkins rivela di essere immortale e salva i Bibliotecari.

THE LIBRARIANS 2, ANTICIPAZIONI PUNTATE 9 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 7 "...E L'IMMAGINE DELL'IMMAGINE" - I Bibliotecari si trovano in un popolare locale notturno di Londra, dove un certo numero di clienti ha sofferto di incidenti misteriosi. Il titolare si rivela essere Dorian Gray, che ha fatto un incantesimo sul suo dipinto in modo da assorbire l'energia vitale dei suoi protettori. In seguito, Jenkins rivlerà alla squadra che Dorian è una persona reale che ha conosciuto in passato, all'epoca in cui Wilde scrisse il romanzo.

THE LIBRARIANS, ANTICIPAZIONI PUNTATE 9 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 8 "...E L'ARIA DI SICUREZZA" - Una strutura della DARPA realizza un computer quantistico sperimentale grazie ad una pietra mistica di Atlantide. I Bibliotecari arrivano sul posto in concomitanza di alcuni sovraccarichi del sistema, che tuttavia recide il loro collegamento con la Biblioteca. Mentre il gruppo si sforza di cercare una via d'uscita, Jones scopre che si trovano bloccati all'interno della simulazione di un videogioco. Intanto, Jenkins scopre quale sarà il momento in cui Prospero colpirà ancora, ma non può avvisare gli altri per via di un'amnesia immediata.

