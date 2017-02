THE ORIGINALS 3 / Anticipazioni puntata 9 febbraio 2017: Tristan uccide Jackson. Quale sarà la vendetta di Hayley?

THE ORIGINALS 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella terza serata di oggi, giovedì 9 febbraio 2017, La5 trasmetterà un nuovo episodio di The Originals 3 in prima Tv per le reti in chiaro. Sarà l'11°, dal titolo "Nel regno dei morti". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Klaus (Joseph Morgan) è ancora furioso per la morte di Cami (Leah Pipes), ma la ragazza riapre gli occhi mentre si trova ancora fra le sue bracia. Aurora l'ha infatti soggiogata il giorno stesso in cui l'ha rapita, in modo che si uccidesse non appena rivelato all'Ibrido il suo amore. Nel frattempo, Tristan (Oliver Ackland) impone a Vincent (Yusuf Gatewood) di attivare la serratura, offrendogli in cambio il ciondolo dentro cui è stata sigillata l'anima di Finn (Casper Zafer), ma lo fa rinchiudere non appena ottenuto ciò che vuole. Hayley (Phoebe Tonkin) raggiunge invece la palude per recuperare Jackson (Nathan Parsons), ma Aya (Tracy Ifeachor) giunge in quel momento ed avvia una battaglia furiosa con entrambi. Più tardi, Klaus cerca di convincere Cami a trasformarsi bevendo il proprio sangue, ma la terapeuta non è convinta di quella soluzione perché pensa che la sua futura vita non sarà degna e decide di moriree di sete. Nel frattempo, Elijah (Daniel Gillies) riesce a liberare Vincent, mentre Tristan elimina Jackson di fronte ad Hayley. Klaus è quindi costretto a raggiungere la sorella, ma non potendo lasciare da sola Cami, chiede a Freya (Riley Voelkil) di fare un incantesimo che le impedisca di uscire. All'interno della stanza lascia poi una fiala del suo sangue in modo che possa berla non appena ne avrà la necessità. La strega invece preferisce dare a Cami la possibilità di decidere il proprio futuro e la libera, mentre i Michaelson rapiscono Aurora per fare in modo che Tristan lasci andare Hayley, ma ottengono solo che alla mannara venga iniettato dell'altro strozzalupo. Il vampiro invia quindi la Strigee al porto per eliminare i Michaelson, ma cade in una loro trappola. Cami assume infatti le sembianze di Aurora per attirare Tristan in un container, all'interno del quale viene sigillato grazie alla Serratura. L'oggetto viene spedito in seguito nell'oceano in modo che Tristan anneghi e resusciti per tutta l'eternità. Una volta risolta la minaccia, Elijah convince Klaus a lasciare andare la fidanzata in modo che decida cosa vuole fare della sua vita. Quella sera, Cami comunica a Tristan di aver capito di voler diventare una vampira per vendicare la morte del fratello ed onorarne la memoria, mentre Lucien (Andrew Lees) trova il modo di liberare Aurora.

THE ORIGINALS 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA 9 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 11 "NEL REGNO DEI MORTI" - Aya riferisce ad Elijah di avere l'arma adatta per distruggere gli Originali e le impone di consegnargliela per eliminarla. Ora è infatti Aya a guidare la Strige, data l'assenza di Tristan, ma vuole anche essere certa che ogni membro sia sincero ed incarica le consorelle di capire cosa ci sia davvero nel loro cuore. Nel frattempo, la sorellanza, una congrega magica della Strige, offre a Davina di unirsi a loro in modo da conoscere anche l'incantesimo con cui resuscitare Finn. La strega tuttavia è confusa sul da farsi e decide di incontrare l'ex fidanzato sul piano ancestrale, ma Finn la mette in guardia sulla Strige. Nonostante questo, Davina decide di accettare l'offerta. Klaus invece realizza che l'arma che potrebbe uccidere gli Originali è un cavallo di legno che aveva donato alla sorella quando erano piccoli e che è diventato di seguito di Hope.

