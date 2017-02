THE VAMPIRE DIARIES 7 / Anticipazioni puntata 9 febbraio 2017: Damon brucia la bara di Elena!

THE VAMPIRE DIARIES 7, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, giovedì 9 febbraio 2017, La5 trasmetterà un nuovo episodio della serie The Vampire Diaries 7, in prima Tv per le reti in chiaro. Sarà l'11°, dal titolo "L'inferno sono gli altri". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Damon (Ian Somerhalder) viene catapultato neel 1863, durante la guerra di successione, dove opera come soldato. Riceve l'ordine dal suo superiore di andare a recuperare due disertori che si nascondono in una fattoria nelle vicinanze e decide di portare con sé il commilitone Henry (Evan Gamble). Una volta sul posto, il vampiro si ritrova tuttavia di fronte a Lily (Annie Wersching) che gli rivela la verità su quanto sta accadendo, ovvero che è una visione scatenata dalla Pietra. La madre intuisce anche che Damon ha vissuto realmente quell'evento e che è il suo Inferno per non essersi mai assunto la responsabilità di quanto accaduto in quegli anni. Non appena gli spara, il figlio ritorna nella realtà, circondato dagli amici. Bonnie (Kat Graham) gli rivela inoltre che in realtà ha trascorso tre mesi nel suo Inferno personale. Dato che Julian (Todd Lasance) è fuggito, la strega decide di sfruttare la magia per trovarlo, ed anche se Matt (Zach Roerig) la ferma comunque non accetta. In seguito, Caroline (Candice King) riferisce a Damon di aver intuito che la Pietra lo avrebbe reso instabile e che è stato resuscitato per primo. Damon scopre quindi che il corpo di Stefan (Paul Wesley) è nelle mani di Julian e che intende bruciarlo. Non appena assiste all'evento, Lily riappare e lo rispedisce nel passato, dove Damon rivive lo stesso identico giorno in continuazione. Fa diverse prove per salvare i disertori, ma uno dei presenti o tutti finiscono sempre per morire. Infine decide di disertare e sgancia una granata che fa saltare in aria tutto il campo, Henry compreso. Raggiunta casa di Stefan, scopre che Lily lo sta aspettando e che questa volta è lui che deve nascondersi in cccantina. Lily tuttavia muore e Stefan insiste fino a che il fratello non ammette di essere dispiaciuto per la morte della madre. Alla seconda ripetizione della stessa scena, Damon riesce quindi a dare l'ultimo saluto a Lily, ma non appena si sveglia uccide gli amici per ritornare indietro e salvarla, non redendendosi conto di trovarsi nella realtà.

THE VAMPIRE DIARIES 7, ANTICIPAZIONI PUNTATA 9 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 11 "L' INFERNO SONO GLI ALTRI" - Stefan si ritrova nel suo Inferno personale, dove continua ad essere tormentato dal pensiero di Damon e di quello che gli sta accadendo. Pur di salvarlo, non mette freni a compiere qualsiasi tipo di azioni, compresa quella di mettere in pericolo la sua relazione con Caroline. Damon invece continua a vedere Henry in ogni luogo, tormentato dal senso di colpa per averlo ucciso. Intanto, Julian prende il controllo della città, mentre Caroline decide di seguire Alaric a Dallas, dove intende trasferirsi con le gemelle per tenerle al sicuro. Matt invece viene arrestato da una poliziotta che scopre i suoi paletti, mentre Bonnie e Nora scoprono in seguito che la minaccia che dovranno affrontare è una caccciatrice di vampiri, Rayna, che sta uccidendo chiunque abbia il marchio della daga. Damon obbliga infine Tyler a mostrargli dove si trova il corpo di Elena, ma aprendo il coperchio trova Henry e dà fuoco alla bara, non sapendo di aver bruciato la fidanzata.

