UN PASSO DAL CIELO 4/ Oggi, giovedì 9 febbraio 2017, non va in onda: ecco perché

UN PASSO DAL CIELO 4, OGGI NON VA IN ONDA (giovedì 9 febbraio 2017) - Stasera, giovedì 9 febbraio 2017, non andrà in onda una nuova puntata di Un passo dal cielo 4: è molto semplice immaginare il perché, dal momento che lo scorso martedì - proprio su Rai 1, rete che ospita la fiction di LuxVide con Daniele Liotti - è iniziato il 67esimo Festival di Sanremo 2017, che terminerà sabato con la finalissima e la proclamazione del vincitore della kermesse sabato 11. La serie, giunta con successo alla quarta stagione, tornerà in onda solamente la prossima settimana (nella serata di giovedì 16 febbraio) con due nuove episodi dal titolo “Oltre l’infinito” e “La ragazza del lago”. Un passo dal cielo 4 sta portando a casa degli ascolti davvero convincenti, nonostante l’addio di Terence Hill che avrebbe potuto mettere in dubbio l’affetto dei fans: la serata del 2 febbraio scorso, per esempio, ha ottenuto il 23.7% di share con 5 milioni e 707mila spettatori al seguito. Un risultato davvero eccellente. Le anticipazioni in merito alle nuove puntate rivelano che Eva e Vincenzo saranno al limite, a causa del contratto che la giovane ha firmato per fingersi la fidanzata di Fedez. Cosa succederà? Intanto, Francesco Neri sarà nuovamente più vicino ad Emma: i due si sono già scambiati un bacio…

