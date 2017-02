UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni: Franco e Angela superano la loro crisi? (Oggi, puntata 9 febbraio 2017)

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 9 FEBBRAIO: ANGELA E FRANCO SUPERANO LA CRISI? - Con un po' di apprensione i telespettatori di Un posto al sole seguono da qualche mese i problemi tra Angela e Franco, che hanno portato ad una vera e propria crisi tra la coppia. Le differenti vedute nella gestione dei problemi di Nunzio non sembrano promettere nulla di buono, anche se nella puntata di questa sera ci sarà una sorprendente diminuzione della tensione. I genitori di Bianca, infatti, cercheranno di risolvere le ultime incomprensioni, ma sarà davvero così facile? Alla Terrazza ci sarà un gradito ritorno, dopo diverse settimane di assenza. Si tratterà di Andrea, rientrato dal suo viaggio con Arianna per appianare definitivamente le divergenze con lei. Continuerà ad andare tutto per il meglio, come sembrava prima della loro partenza? Alberto causerà più di qualche difficoltà al clan Poggi, tanto che Niko faticherà a nascondere la sua insofferenza nei confronti del vicino di casa. Dopo avere scoperto che è stato lui a metterlo in cattiva luce davanti all'avvocato Enriquez, Niko vorrebbe affrontarlo ma Giulia gli consiglierà di evitare di peggiorare la situazione già tesa tra Palladini e Renato. Non sarà un parere sbagliato: proprio in quel frangente, infatti, Poggi Senior sarà alla ricerca di un indizio che confermi il tradimento dell'avvocato con Nadia. Otterrà ciò che andrà cercando? Ci sarà spazio anche per qualche sana risata grazie alla presenza di Otello, messo in dieta da Teresa. Per questo, il simpatico vigile cercherà di trovare a casa di Raffaele uno spuntino per mettere a tacere gli stimoli della fame. Ma anche qui non tutto andrà per il meglio!

