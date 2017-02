UN RE ALLO SBANDO/ Al cinema il film con Peter Van den Begin e Bruno Georis diretto da Jessica Woodworth e Peter Brosens (oggi, 9 febbraio 2017)

UN RE ALLO SBANDO, IL FILM IN USCITA AL CINEMA OGGI, 9 FEBBRAIO 2017: IL CAST E LE CURIOSITÀ - Un re allo sbando è uno dei film in uscita al cinema oggi, giovedì 9 febbraio 2017. La pellicola dal titolo originale King of the Belgians è una commedia di produzione belga, olandese e bulgara che è stata scritta e diretta da Jessica Woodworth e Peter Brosens, parla dei dubbi esistenziali di un re del Belgio, con il titolo di Nicola III, che, in una vita di solitudine, ha la forte impressione di vivere un'esistenza che non gli appartiene, di vivere la vita di un'altra persona. Il ruolo del protagonista è interpretato dall'attore Peter Van den Begin, altri attori del cast sono Bruno Georis, Lucie Debay, Titus De Vogt, Peter Van den Houwen. Il film presenta caratteristiche che lo rendono un vero film comico, con avvenimenti rocamboleschi, surreali, satirici e grotteschi. Inoltre ironizza sulla situazione attuale di precarietà e insicurezza degli abitanti di un paese che ha visto, nella cronaca più recente, una serie di tragici attentati terroristici che hanno minato il senso di sicurezza di una nazione intera e non solo. Ma scopriamo un pò la trama del film nell'attesa dell'uscita del film al cinema.

UN RE ALLO SBANDO, IL FILM IN USCITA AL CINEMA OGGI, 9 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il re Nicola III, afflitto da dubbi esistenziali e crisi d'identità, si reca in Turchia, a Istanbul, per un viaggio diplomatico, insieme al regista inglese Duncan Lloyd, chiamato a corte per girare un documentario sulla monarchia al fine di di ravvivare l'atmosfera che si respira nel paese e che contraddistingue l'immagine della monarchia stessa agli occhi dei sudditi. Ma appena arrivato a Istanbul scoppia una rivolta in Belgio, a seguito della quale la Vallonia, la regione meridionale e più estesa del paese, con popolazione in stragrande maggioranza francofona, si è staccata dal resto della nazione proclamandosi indipendente. Il re non si perde d'animo e decide, quindi, di tornare subito in patria per riorganizzare la situazione, ma una tempesta di sole impedisce qualunque comunicazione, e con essa il traffico aereo. Il sovrano, allora, sfidando le disposizioni di sicurezza del governo turco che cercavano di impedirgli di tornare via terra, decide di intraprendere un viaggio lungo e avventuroso attraverso l'Europa Orientale e Centrale.

