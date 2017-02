UNA VITA/ Anticipazioni puntata 10 febbraio: Cayetana ottiene la sua vendetta nei confronti di Mauro

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 10 FEBBRAIO: CAYETANA OTTIENE LA SUA RIVINCITA! - Sarà un finale di settimana con il botto quello che attenderà i telespettatori di Una vita che domani si renderanno conto (se ancora non lo sapessero) di quanto sia pericolosa Cayetana. Da tempo, infatti, la dark lady aveva in mente di vendicarsi di Mauro, l'uomo che era entrato nella sua vita, pronto a tutto per smascherare i suoi delitti. Ma lo stesso ispettore San Emeterio capirà di avere commesso un grosso errore scherzando con il fuoco. La vedova De La Serna, infatti, di dimostrerà una persona estremamente pericolosa, ottenendo la sua rivincita anche nei confronti di Mauro. Grazie alle sue conoscenze, infatti, il nuovo protagonista maschile della telenovela verrà degradato, finendo per diventare un semplice poliziotto di pattuglia. In questo modo non gli sarà possibile continuare le sue indagini alla luce del sole, ma siamo davvero certi che rinuncerà al suo sogno di scoprire i misfatti dalla terribile Sotelo Ruz?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 10 FEBBRAIO: LOURDES RAGGIUNGE IL SUO SCOPO - Una vita tornerà anche domani su Canale 5 mostrando gli intrighi di Lourdes, decisa a partire quanto prima da Acacias 38. La crudele signora Palacios, infatti, intenderà ricongiungersi quanto prima al suo amante in Argentina, senza portare con sé Maria Luisa (come aveva fatto credere a Ramon inizialmente). Ma prima di lasciare per sempre la Spagna, la dark lady avrà un ultimo obiettivo in mente: derubare il marito di tutti i suoi averi! Per questo elaborerà una truffa in grande stile che potrà essere portata a termine solo sfruttando e prendendo in giro Maria Luisa, fin dall'inizio convinta dell'assoluta buona fede della madre. Sarà costretta a restarne delusa prima del previsto? Ma la crudeltà di Lourdes nei confronti della figlia, non si limiterà a questo: cercherà infatti di mettere la parola fine ad un possibile riavvicinamento con Victor, a sua volta convinto che la signora Palacios sia una persona poco affidabile. La questione arriverà presto alla svolta?

