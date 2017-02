UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Video, arriva la dedica di Gemma Galgani? (Trono Over)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: VIDEO, GEMMA CONDIVIDE TIZIANO FERRO DOPO LA PERFORMANCE DI SANREMO (OGGI, 9 FEBBRAIO 2017) - In attesa di rivederla in televisione anche questo pomeriggio, Gemma Galgani ha augurato la buonanotte al suo pubblico social postando un video di Sanremo 2017. Come volevasi dimostrare, la dama torinese più amata del trono over di Uomini e Donne, sta seguendo la kermesse musicale condotta da Maria De Filippi e, la prima puntata della manifestazione si è aperta in bianco e nero sulle note di "Mi sono innamorato di te", successo di Luigi Tenco omaggiato dal grandissimo Tiziano Ferro. "Non ho parole... scusate ma non ne ho questa sera… tutto ciò che si può dire lo dicono le parole di questa canzone così emotivamente disarmante! Buonanotte! Omaggio a Tenco, storia della musica italiana, da non dimenticare!", scrive Gemma. E' arrivata la dedica a Giorgio oppure - incredibilmente - la sua è una dichiarazione d'amore verso Michele D'Ambra? Nell’attesa di poterlo scoprire, l’appuntamento con il trono over di Uomini e Donne è rinnovato per questo pomeriggio a partire dalle 14.45 sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Nel frattempo, se volete interagire con Gemma potete farlo cliccando qui per visionare anche il video che ha condiviso.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: GEMMA GALGANI POSITIVA NELLA SETTIMANA DI SANREMO, MERITO DI MARIA? (OGGI, 9 FEBBRAIO 2017) - Una emozionata Gemma Galgani, proprio in questi giorni ha mostrato il suo interesse per la 67esima edizione del Festival di Sanremo 2017 e, pare essere un caso che questa nuova stagione della kermesse sia condotta dalla sua “pigmaliona”? Maria De Filippi infatti, per tutto il corso della settimana sarà impegnata sul palcoscenico del Teatro Ariston di Saremo e, prima che questa nuova avventura avesse inizio ufficialmente, si era anche palesata la possibilità che alla conduzione del trono over di Uomini e Donne potesse arrivare Tina Cipollari. Ed invece, per fortuna non è accaduto. Il trono senior infatti, ha aperto i battenti settimanali durante il corso della giornata di ieri, mercoledì 8 febbraio 2017, per poi proseguire oggi e concludersi – in attesa del weekend e delle finalissima di Sanremo - venerdì 10 con l’ultima puntata in onda per poi ripartire la prossima settimana. Nel frattempo, qualcuno si chiede ancora come mai Maria De Filippi possa trovarsi contemporaneamente sul palcoscenico del Teatro Ariston ed anche all’interno degli Studi Elios che – come ben sapete – si trovano in quel di Roma. Naturalmente, per poter partecipare alla settimana sanremese con serenità, Maria De Filippi si è portata abbondantemente avanti con le registrazioni dei suoi programmi e quindi, ciò che vedete in onda è stato registrato circa due/tre settimane fa. Proseguono in onda le dinamiche di Gemma Galgani, la dama torinese del trono over più amata di Uomini e Donne così come gli sviluppi sentimentali di Giorgio Manetti che, nonostante l’interesse per svariate donne, non trova mai chi possa realmente sostituire la torinese nel suo cuore. Tra Gemma e Giorgio le cose si sono interrotte ormai da tempo ma la Galgani continua a nutrire speranze e, data la sua passione per la musica, attendiamo la fine della kermesse musicale per scoprire quale canzone potrà dedicare al “suo” Giorgio in attesa di rivederli in televisione anche questo pomeriggio a partire dalle 14.45.

