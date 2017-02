UOMINI E DONNE / Anticipazioni: Gemma Galgani e Giorgio Manetti, futuro con Michele e Astrid? (Trono Over)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: GEMMA GALGANI IN LOVE CON MICHELE D’AMBRA, L’ADDIO E’ VICINO? – Gemma Galgani ha riaperto il suo cuore all’amore. Dopo gli otto mesi vissuti accanto a Giorgio Manetti sperando di poter lasciare con lui il trono over di Uomini e Donne, la dama aveva ricominciato accanto a Marco Firpo con il quale, però, le cose non sono andate per il meglio. Dopo mesi di incomprensioni e tensioni sia con Marco che con Giorgio, Gemma Galgani ha deciso di dare una possibilità al cavaliere Michele D’ambra che è riuscito a strapparle un appuntamento dopo averle chiesto il numero di telefono per ben sette volte. Gemma e Michele sono stati beccati insieme già due volte e nella prossima registrazione del trono over la dama e il cavaliere siederanno al centro dello studio per parlare dei loro sentimenti. La dama, dunque, si è nuovamente innamorata? Gemma non ha mai nascosto di essere innamorata dell’amore e di sognare di poter lasciare il programma di Maria De Filippi con il suo principe azzurro. Michele sarà quello giusto?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: GIORGIO MANETTI E ASTRID, NUOVA COPPIA DEL TRONO OVER? – Non ci sono solo Gemma Galgani e Michele D’ambra al centro del gossip sul trono over di Uomini e Donne. Anche Giorgio Manetti, dopo alcuni mesi passati in sordina dedicandosi unicamente alla sua amicizia con Tina Cipollari, ha cominciato a frequentare la dama Astrid con la quale ha dichiarato di trovarsi bene sia fisicamente che intellettualmente. Tra Giorgio e Astrid, però, non è ancora successo niente di compromettente anche se la conoscenza tra i due. In questi anni, infatti, il cavaliere ha avuto tanti flirt che poi non hanno avuto un seguito. Con Astrid, tuttavia, l’aitante cavaliere sembra pronto a fare un tentativo anche se non ha alcuna di rinunciare alla sua preziosa i due continua. I fans, però, non sono ancora pronti a scommettere sull’inizio di una vera storia d’amore libertà.

© Riproduzione Riservata.