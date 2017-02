UOMINI E DONNE / Gossip e Anticipazioni, Luca Onestini e Giulia Latini insieme, Soleil nuova tronista? (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: LUCA ONESTINI, LA SCELTA E’ GIULIA LATINI? – Le registrazioni del trono classico di Uomini e Donne riprenderanno solo la prossima settimana quando Maria De Filippi tornerà a Roma dopo l’impegno sul palco del Festival di Sanremo. In mancanza di notizie ufficiali, sul web si rincorrono i rumors sul futuro del trono classico. Tra Sonia Lorenzini, Manuel Vallicella e Luca Onestini, il trono che potrebbe a breve regalare la prima scelta è quello dell’ex corteggiatore di Clarissa Marchese. Dopo aver cercato di conquistare il cuore dell’ex Miss Italia, Luca Onestini sta conoscendo le sue pretendenti. Luca ha scelto di concentrarsi soprattutto su Giulia Latini e Soleil Sorgè. Le due ragazze piacciono molto al tronista di Uomini e Donne che non nasconde di avere una forte attrazione fisica soprattutto per Soleil, definita una delle corteggiatrici più sexy e sensuali degli ultimi anni del programma. Nonostante il feeling fisico con Soleil, però, con Giulia il rapporto è molto più stretto al punto che i due si sono già scambiati un bacio che ha scatenato l’entusiasmo dei fans. Secondo i rumors che circolano sui social, infatti, sarà proprio Giulia la scelta di Luca.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: SOLEIL SORGE’ NUOVA TRONISTA? – Se Luca Onestini e Giulia Latini potrebbero formare la prima coppia della seconda parte della stagione di Uomini e Donne, Soleil Sorgè potrebbe restare nello studio di Uomini e Donne con un ruolo diverso ovvero quello di tronista. Esattamente come ha fatto Sonia Lorenzini prima di lei, Soleil sta facendo parlare di sé per il suo atteggiamento sensuale che, puntualmente, scatena accese critiche. Bellissima, determinata, forte e sicura di sé, pur avendo solo 22 anni, Soleil Sorgè sta dimostrando di avere carattere da vendere non abbassando la testa e difendendo il proprio modo di essere. La corteggiatrice avrebbe, dunque, tutte le carte in regola per sedere sul trono e fare un percorso bello ed emozionante. Soleil, tuttavia, potrebbe avere la sua chance solo a settembre. Essendo già a febbraio, infatti, è probabile che non arrivino nuovi tronisti a meno che Manuel Vallicella non decida davvero di lasciare la trasmissione.

