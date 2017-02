UOMINI E DONNE / Gossip e anticipazioni, Manuel Vallicella in bilico: la splendida dedica della corteggiatrice Francesca (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: LA DEDICA DI FRANCESCA PER MANUEL VALLICELLA – Manuel Vallicella lascerà davvero il trono di Uomini e Donne? Dopo l’annuncio che il tronista veronese ha fatto nel corso dell’ultima registrazione del trono classico, sul web continuano a circolare numerosi rumors su quello che potrebbe essere il futuro di Manuel nella trasmissione di Maria De Filippi. Dopo aver conquistato tutti come corteggiatore, Manuel Vallicella sta faticando più del previsto nelle vesti di tronista. L’ex corteggiatore di Ludovica Valli, infatti, ha ammesso di non sentirsi a suo agio e di non riuscire ad aprirsi con le sue pretendenti. La decisione finale di Manuel dovrebbe essere annunciata nella prossima registrazione del trono classico ma, nel frattempo, le sue corteggiatrici stanno facendo di tutto per convincerlo a restare sul trono. Francesca Maturanza, la ragazza che ha conquistato subito Manuel che l’ha definita la più donna tra le sue corteggiatrici, poche ore fa, sul suo profilo Instagram, gli ha dedicato una bellissima dedica. “Chi sei tu che, avvolto nella notte, inciampi nei miei pensieri. Spero che il mio messaggio ti raggiunga”. Manuel, di fronte alle parole di Francesca, deciderà di restare sul trono? Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: IN ARRIVO IL NUOVO TRONISTA? TUTTI I NOMI – Sul trono di Uomini e Donne sta per arrivare un nuovo protagonista? Pur non essendoci conferme ufficiali, sembra che, qualora Manuel Vallicella decidesse di lasciare davvero la trasmissione di Maria De Filippi, sul trono potrebbe arrivare un nuovo tronista. Sul web stanno circolando davvero tanti nomi ma i preferiti del pubblico sono due ovvero Alessandro Schincaglia e Andrea Melchiorre. Il primo, ex corteggiatore di Sonia Lorenzini, piace per la faccia pulita, tipica del bravo ragazzo, e per l’educazione e il rispetto con cui si è rapportato con la tronista. Andrea Melchiorre, invece, rappresenta il sogno di tante ragazze e la sua presenza sul trono porterebbe in tv un gran numero di corteggiatrici. Di fronte all’eventuale uscita di scena di Manuel, però, Maria De Filippi potrebbe optare anche per un nome sconosciuto o su una donna. Sarà davvero così?

