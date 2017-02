UOMINI E DONNE / Gossip e anticipazioni, Sonia Lorenzini: nessun addio al programma, i fans shippano la coppia con Federico (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: SONIA LORENZINI, NESSUN ADDIO AL TRONO CLASSICO – Sonia Lorenzini non ha alcuna intenzione di lasciare il trono di Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice di Claudio D’Angelo è decisa a non deludere Maria De Filippi che ha deciso di darle totale fiducia. La segnalazione di Mario Serpa secondo cui Sonia avrebbe un accordo con Federico Piccinato per la scelta finale si sta rivelando infondata. A parte un incontro in discoteca, Sonia e Federico non hanno avuto altri incontri senza telecamere. Nessun timore, dunque, per i fans che cominciavano a temere un addio immediato di Sonia Lorenzini. La tronista, infatti, sta dimostrando di essere una persona sincera e leale e il suo intento è quello di trovare un amore vero e folle che le regali quella stabilità e serenità che cerca da tempo. Sonia Lorenzini, dunque, non seguirà l’esempio di Manuel Vallicella che ha annunciato il suo probabile addio alla trasmissione senza scelta. Chi sarà, dunque, la scelta di Sonia Lorenzini? I fans sperano ancora in un ritorno di Alessandro Schincaglia.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: SONIA LORENZINI SCEGLIE FEDERICO? – Chi sceglierà Sonia Lorenzini? Se durante la presenza di Alessandro Schincaglia i fans erano pronti a scommettere sulla coppia Sonia e Alessandro, dopo l’addio volontario di quest’ultimo stanno salendo le quotazioni di Federico Piccinato. Il corteggiatore, pr veronese molto famoso nella sua zona, ha colpito Sonia non solo per l’aspetto fisico. Sonia e Federico si piacciono e nelle esterne hanno dimostrato di essere molto attratti l’uno dall’altra. I sorrisi e gli sguardi complici non sono passati inosservati ai fans che shippano Sonia e Federico sui social. Dopo Alessandro Schincaglia, infatti, è Federico Piccinato il corteggiatore preferito dei fans di Sonia Lorenzini che, per la loro beniamina sognano una vera favola d’amore come quella che stanno vivendo Clarissa Marchese e Federico Gregucci, Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini per citare due delle coppie più amate.

