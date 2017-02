Una vita/ Anticipazioni puntata del 10 febbraio: Fabiana novella Geronimo Stilton, cosa scoprirà?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 10 FEBBRAIO: FABIANA INVESTIGATRICE? - Andrà in onda domani l'ultima puntata settimanale di Una vita che, come abitudine, sabato lascerà spazio ad Amici di Maria De Filippi. I colpi di scena non mancheranno, con la vendetta di Cayetana che si compirà magicamente al punto che Mauro verrà degradato ad un semplice poliziotto di strada. Gli intrighi della dark lady, però, non finiranno qui. Colpita dalla misteriosa presenza di Teresa alla festa organizzata in onore della fondazione, la vedova di German chiederà a Fabiana di indagare sul conto di quella donna, che le ricorda qualcuno dal suo passato. Sia Fabiana che Cayetana saranno quindi convinte che l'improvviso arrivo di Teresa ad Acacias 38 non possa essere definito casuale. Sappiamo bene che non si sbaglieranno: la verità sull'identità della maestra potrebbe infatti essere molto vicina, spingendo la domestica alla più sorprendente delle dichiarazioni. La svolta della seconda stagione di Una vita può dirsi finalmente vicina?

