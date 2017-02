Una vita/ Anticipazioni puntate spagnole e italiano: Ursula libera Cayetana da ogni accusa, la farà franca anche questa volta?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: IL PATTO DI URSULA E CAYETANA - Nelle puntate spagnole di Una vita in onda questa settimana, si farà un gran parlare di un nuovo terribile patto tra Ursula e Cayetana. La governante, che non è più la donna fedele e affidabile di un tempo, ricatterà la sua padrona minacciando di rivelare le sue malefatte. Per evitare di essere condannata per il tentato omicidio ai danni e della sua governante (oltre che per altri sue terribili azioni), la vedova di German arriverà nel luogo in cui Ursula si nasconderà e si preparerà ad ucciderla, liberandosi di lei una volta per tutte. Ma proprio in quel momento, la terribile domestica avrà una proposta che la sua padrona non potrà rifiutare: lei non le farà del male, mentre Ursula la libererà affermando davanti alla polizia la sua innocenza. Sarà questa la migliore soluzione per Cayetana che accetterà, eliminando così ogni rischio di essere nuovamente processata e condannata a morte. Anche questa volta la farà franca, da non credere...

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 9 FEBBRAIO: MAURO RESPINGE TERESA! - I veri problemi per Mauro e Teresa cominceranno nella puntata di Una vita di oggi pomeriggio. In essa, infatti, l'ispettore interromperà il bacio appassionato con la maestra, dichiarando che purtroppo per loro non potrà esserci un futuro insieme. Non aggiungerà niente di più a queste parole, lasciando Teresa nello sconforto più totale. Per questo la protagonista della telenovela prenderà seriamente in considerazione la possibilità di lasciare Acacias 38, rinunciando di sana pianta alle indagini relative al suo triste e doloro passato. Mauro sarà sconvolto di fronte a questa possibilità ma allo stesso tempo consapevole che questo amore non potrà mai venire alla luce. Solo lui ne conoscerà i veri motivi: lui è già fidanzato con Humilidad, una donna con la quale ha dovuto impegnarsi nonostante l'assenza di un vero e grande amore. Cosa riserverà questo triste triangolo in futuro?

