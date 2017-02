Uomini e Donne Oggi / Quale Trono va in onda? Rivelazioni piccanti in studio (oggi 9 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE, oggi in onda il Trono Over: ecco chi farebbe l'amore con Gemma Galgani (oggi 9 febbraio 2017) - Il giovedì di Uomini e Donne riparte con la seconda parte del Trono Over che trova al centro dello studio il signor Giuseppe. Va prima in onda un filmato che lo vede con Margherita, 70enne vedova e con due figli che desiderava conoscerlo. La dama lo raggiunge in studio e Giuseppe si dice contento di questa conoscenza: ha passato una giornata con lei e si sono trovati molto bene, così ballano insieme. Subito dopo tocca a Sossio Aruta prendere posto al centro dello studio di fronte a Sabrina e Carmen. Tina però lo interrompe e gli chiede se lui farebbe l'amore con Gemma; Sossio non dice di no, mentre la Cipollari pone la stessa domanda all'intero parterre maschile e, a sorpresa, Marco Firpo dichiara che la sua risposta sarebbe un sì. Si torna a Sossio che dice di essere stato raggiunto in hotel da Sabrina dopo la scorsa puntata. Il cavaliere non le ha dato l'esclusiva e infatti ha visto anche Carmen, con la quale c'è stato anche un bacio.

UOMINI E DONNE OVER, Michele e Gemma hanno deciso di frequentarsi: il pensiero a Giorgio non manca (oggi 9 febbraio) - Anche tra Sossio e Sabrina c'è però stato qualcosa, così interviene una dama che riprovera loro di accettare questo tipo di comportamento da lui. Molte signore e la stessa Tina Cipollari accusano Sossio per questo suo atteggiamento con le donne, situazione che viene stemperata da un ballo. Tina intanto evidenzia che Michele e Gemma hanno ballato insieme e la Galgani dice che hanno infine deciso di sentirsi per telefono. Tocca allora a Giorgio occupare il centro dello studio: il cavaliere è uscito con Astrid, ed ecco che Maria De Filippi manda in onda l'esterna. I due cenano insieme e lei gli dice che anche Alfonso le ha chiesto di uscire. Si parla poi di filosofia lui le chiede cosa sia l’amore e lei risponde “condivisione” mentre per il cavaliere è semplicemente un “dare”; si conclude così con qualche tenerezza e qualche abbraccio. La De Filippi ne approfitta allora per interpellare Gemma che sottolinea come le esterne di Giorgio sembrano tutte uguali.

© Riproduzione Riservata.