Uomini e Donne Over / Chi farebbe l'amore con Gemma Galgani? Tina chiede, Marco e Sossio rispondono

UOMINI E DONNE, chi farebbe l'amore con Gemma Galgani? Due sorprendenti sì dai cavalieri - Una puntata particolarmente piccante quella di Uomini e Donne andata in onda oggi. Ancora protagonisti dame e cavalieri ma, soprattutto, Gemma Galgani. I battibecchi con Tina Cipollari non si arrestano, ed è proprio la nota opinionista a lanciare oggi una domanda che ottiene risposte davvero sorprendenti. "Chi farebbe l'amore con Gemma?" è il quesito che viene posto all'intero parterre maschile e il primo a rispondere è Sossio Aruta. La risposta del cavaliere non è un no, anzi, dichiara di essere una persona possibilista quindi mai dire mai. Ma c'è un'altra persona che non si tira affatto indietro di fronte alla domanda piccante posta da Tina Copollari: si tratta di Marco Firpo. Il cavaliere di Uomini e Donne, nonchè ex della Galgani, ammette infatti che non si tirerebbe indietro di fronte ad una proposta del genere. Marco, nonostante i vari scontri nati con Gemma in particolare nelle ultime puntate, non ha mai negato il fascino esercitato dalla dama su di lui.

UOMINI E DONNE OVER, Gemma Galgani sempre più apprezzata dai cavaliere - Nonostante le critiche di Tina Cipollari, Gemma Galgani continua ad essere una delle dame più apprezzate e ammirate del Trono Over di Uomini e Donne. Lo dimostra il fatto che anche molti cavalieri più giovani siano interessati a lei. Dopo Giorgio Manetti, che pare ancora essere presente nel cuore della Galgani, è infatti toccato a Marco Firpo e, oggi, a Michele D'Ambra. Quest'ultimo, nel particolare, è molto più giovane di Gemma. Tra loro esiste una differenza d'età di ben 17 anni ma che sembra non pesare affatto sul cavaliere. Se Gemma ha infatti mostrato più di qualche titubanza a riguardo di tale frequentazione (e proprio per questo particolare), Michele ha palesato solo grande entusiasmo. È sicuramente anche lui nella cerchia dei cavalieri che apprezzerebbero una notte d'amore con la Galgani.

