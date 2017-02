Uomini e donne/ Anticipazioni: Claudio e Mario amano in fan, ma non sempre… (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E NEWS TRONO CLASSICO: CLAUDIO E MARIO, LE ULTIME DICHIARAZIONI - Claudio Sona e Mario Serpa sono una delle coppie nate dal trono classico di Uomini e Donne più amate del programma. I due giovani innamorati, non pensavano di catturare così tanto l'attenzione del pubblico e così, in attesa di vederli nuovamente in televisione con la puntata speciale di San Valentino che andrà in onda il prossimo 14 febbraio, scopriamo le ultime dichiarazioni dei due ragazzi. Tra le pagine del magazine LeiSì, Mario Serpa ha raccontato la "doppia faccia" del successo, specie sui social affermando di non aspettarselo affatto e rimanere ancora stupito di fronte a così tanto affetto: "nella mia vita sono cambiate tantissime cose sotto ogni profilo esistenziale; per quanto riguarda il futuro lavorativo, sono tanti i progetti in cantiere, ma ancora non vi è nulla di definito", ha affermato l'ex corteggiatore. Mentre Mario accoglie il successo con un sorriso, Claudio fa più fatica ad abituarsi ai cambiamenti affermando di sentire un po' la mancanza della privacy: "Questo è un cambiamento negativo", sottolinea il veronese, per poi affermare di cercare di essere carino e disponibile con tutti perché l'affetto è una cosa che gli fa molto piacere anche se: "Però certe cose, come ad esempio gli appostamenti sotto casa, son sincero, li trovo fastidiosi. Mi sono reso conto che è come se i riflettori sulla nostra vita non fossero mai spenti". Mario invece continua a trovare "strano" questo modo di distribuire le emozioni tramite uno schermo televisivo: "Ci siamo conosciuti in un contesto televisivo, ci siamo piaciuti e abbiamo scelto di continuare a viverci fuori, nel modo più normale possibile, cominciando ad incrociare le nostre vite, finora vissute in due città diverse, a conoscerci sempre di più, litigando, facendo pace, come qualsiasi altra coppia al mondo". Di seguito anche Serpa ha affermato che preferirebbe che i fan avessero una visione meno fiabesca della loro storia perché: "Non possiamo promettere nulla, neanche a noi stessi, su quello che potrà essere il nostro futuro, figuriamoci agli altri". Entrambi però, si sono mostrati ancora infastiditi da chi li ha accusati di stare insieme solo per business e Claudio Sona ha affermato di essersi dispiaciuti molto dopo aver letto alcuni commenti, anche se: "L’invidia altrui, poi, da qualsiasi parte questa possa provenire, a noi scivola addosso come l’olio", hanno concluso.

