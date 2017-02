Uomini e donne / Maria De Filippi corteggiatrice o tronista? Dopo il bacio a Sanremo con Robbie Williams, la conduttrice svela il suo ruolo

Uomini e Donne, Maria De Filippi, più tronista o corteggiatrice? La conduttrice, dopo il bacio di Robbie Williams a Sanremo, pronta al "trono" - Più corteggiatrice o tronista? È questa la domanda che è toccata oggi a Maria De Filippi nel corso della conferenza stampa di presentazione della terza serata del Festival di Sanremo, dove conferma di sentirsi sicuramente più vicina al secondo ruolo. Quella di ieri è stata una puntata ricca di emozioni per la conduttrice, che è riuscita a baciare due degli uomini più amati del mondo, Keanu Reeves e Robbie William, e uno addirittura sulle labbra. Un bacio, quello col cantante, che è ormai virale sul web e che ha non poco imbarazzato la conduttrice di Canale 5. Ecco perchè non poteva non essercene un cenno nel corso della conferenza stampa, durante la quale Maria De Filippi, messa alle "strette" dai giornalisti, non ha potuto negare il suo pensiero a riguardo. "Veramente il bacio era rischio di caramella, lui quando bacia lo fa in modo appassionato. Mi auguro che diventi virale e che Carlo Conti tutte le sere bacerà qualcuno. Cambiano i soggetti e vediamo che succede".

Uomini e Donne, Maria De Filippi seduttrice? La conduttrice a Sanremo 2017 nega: "Semmai il contrario!" - Risponde con simpatia e sincerità Maria De Filippi, ma le domande sul suo sentirsi o meno seduttrice incalzano nel corso della conferenza stampa tenutasi oggi. "Sedotta o seduttrice? Non mi sono accorta di essere in questi due ruoli - confessa la conduttrice, che poi tiene a sottolineare l'incontro con Reeves - su Keanu l'ho visto un po' teso durante l'intervista e le poche domande, l'ho visto felice solo quando suonava il basso, io ero pazza di lui fin da quando ero piccola". Non nega di aver subito la bellezza dell'attore che definisce "folgorante"; poi finalmente risponde alla domanda fatta dai giornalisti: "Non mi sento in nessuno dei due ruoli, forse potrei sentirmi con qualche altro attore... Matthew McConaughey, Patrick Dempsey... dove preferirei non avrei avere il ruolo della seduttrice ma il contrario". Insomma, se mai la conduttrice prendesse posto come protagonista a Uomini e Donne, sarebbe sicuramente il trono rosso il suo posto.

