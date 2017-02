VALERIA FARINACCI, "INSIEME": LA GIOVANE INTERPRETE DELLE NUOVE PROPOSTE SVELA LA PAURA PIÙ GRANDE...(FESTIVAL DI SANREMO 2017, SECONDA SERATA 8 FEBBRAIO) - Valeria Farinacci canterà il brano Insieme al Festival di Sanremo 2017 oggi, 8 febbraio. una canzone che sembra avere tutte le carte in regola per conquistare gli applausi del pubblico del Teatro Ariston. Certo bisogna considerare che anche l'emozione, soprattutto per un'interprete facente parte delle Nuove Proposte, giocherà un ruolo importante. Intervistata alla vigilia della kermesse sanremese, però, Valeria ha confidato di non temere di incappare nell'incubo di ogni cantante che va al Festival: una stecca! Queste le sue parole a domanipress.it:"Penso sempre a ciò che mi ha detto Mogol: c’è una linea sottile tra i cantanti e gli interpreti. Il cantante sale sul palco e dimostra le sue qualità canore mentre l’artista e l’interprete racconta una storia andando al di là della performance tecnica e vocale. Io appoggio questa filosofia di pensiero, anche a Sanremo non temo di sbagliare una nota, vorrei prima di tutto che arrivi il messaggio del brano “Insieme”. Quando canto “Dobbiamo stare insieme” mi riferisco sia ad una storia d’amore che allo stare uniti in una comunità. Le cronache di questi giorni, la costruzione di muri fisici ed ideologici ci fa capire che è veramente difficile stare insieme. Sembra un concetto semplice ma al contempo è davvero molto difficile da applicare. Se riesco a far passare questo messaggio di speranza ho già vinto...al di là della gara". Solo frasi di circostanza o reale convincimento?

VALERIA FARINACCI, "INSIEME": LA GIOVANE INTERPRETE SORPRENDERÀ TRA LE NUOVE PROPOSTE? (FESTIVAL DI SANREMO 2017, SECONDA SERATA 8 FEBBRAIO) - Valeria Farinacci e Insieme: un binomio tra artista e canzone che al Festival di Sanremo 2017 impareremo a conoscere a partire da oggi, 8 febbraio, nella categoria Nuove Proposte. Ma chi è la cantante che questa sera si esibirà sul palco dell'Ariston? Nata a Terni, Valeria Farinacci fin da giovanissima coltiva la sua passione per il canto, e non è un caso che la sua prima esperienza sia Lo Zecchino d'Oro. Le esperienze televisive, però, non finiscono qui: Valeria ha partecipato al musical la Sirenetta interpretando Ariel, e nel suo curriculum bisogna inserire anche una sfida ad Amici. L'occasione del Festival di Sanremo 2017 potrebbe essere dunque il suo trampolino di lancio: una chance derivata dall'essere una delle vincitrici di Area Sanremo, il concorso che consente ai giovani talenti di accedere all'Ariston. Il brano Insieme di Valeria è stato definito dalla critica "una tipica canzone Sanremese", per melodie e tematiche. Probabilmente questa impronta è dovuta dall'autore Giuseppe Anastasi che spesso ha scritti brani molto famosi per Arisa quali Sincerità e Controvento. Insieme è stato già trasmesso da varie radio italiane proprio per consentire alla giuria di Sanremo di valutare l'impatto che avrebbe avuto sul pubblico: un esperimento che in ogni caso consente ai giovani di essere conosciuti e apprezzati. Come Valeria Farinacci ha detto in un'intervista a Blogo, Insieme rappresenta una ricetta per costruire un rapporto di coppia stabile e duraturo. L'interprete con questa canzone vuol dare una speranza ai suoi coetanei: con l'impegno e con la fiducia nell'amore è possibile creare delle storie capaci di resistere agli ostacoli presentati dalla vita. Dunque un messaggio positivo e profondo che dimostra che anche i giovani d'oggi sono legati all'amore ed ai sentimenti.

© Riproduzione Riservata.