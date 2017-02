VALERIO BRASCHI/ Vincerà di nuovo la Mistery Box per poi deludere all'Invention Test? (Masterchef Italia 6, oggi 9 febbraio 2017)

VALERIO BRASCHI, VINCERA' LA MISTERY BOX? (MASTERCHEF ITALIA 6 OGGI, 9 FEBBRAIO 2017) - Nuova puntata di Masterchef Italia 2017 questa sera nonostante la concorrenza del Festival di Sanremo che potrebbe portare via una fetta di pubblico al cooking show. Nella nuova puntata che va in onda questa sera, 9 Febbraio 2017, ci si aspetta che Valerio Braschi possa vincere la Mistery Box o l'Invention Test, che ci siano degli screzi con Loredana e che continui a preparare dei piatti, che saranno valutati in maniera positiva dai giudici della trasmissione. Il giovane riuscirà nuovamente a vincere la nuova prova e poi deludere nonostante l'aiuto ottenuto? I fan sperano proprio di no.

VALERIO BRASCHI, L'ESTERNA DI NAPOLI (MASTERCHEF ITALIA 6 OGGI, 9 FEBBRAIO 2017) - Uno dei protagonisti della puntata di Masterchef Italia, andata in onda il 2 Febbraio 2017, è stato sicuramente il concorrente Valerio Braschi. All'inizio della puntata, Braschi è rimasto molto male, in quanto ha sentito che Daniele vorrebbe che lui lasciasse il programma, perchè lo teme parecchio per il suo talento. In seguito, Valerio ha affrontato la Mistery Box. In questa sfida, il concorrente ha dovuto fare la spesa per la sua compagna Giulia Brandi. Tra gli ingredienti scelti da Braschi per la ragazza, ci sono stati la mortadella, la nduja e la crema di nocciole. Nel corso della Mistery Box, in 45 minuti, lo chef ha preparato del risotto con la fragola, il caciocavallo e dell'uovo. Cracco si è complimentato parecchio con Valerio, perchè il risotto era squisito e alla fine il ragazzo è stato molto felice, in quanto ha vinto la sfida. Nell'Invention Test, Braschi ha ascoltato attentamente i consigli del cuoco giapponese Morimoto, per cercare di riprodurre la Tempura Udo Noodles Soup. Alla fine, il giovane ha scelto di cucinare questo piatto e di farlo riprodurre anche ai suoi compagni. Braschi ha deciso di dare dieci minuti in meno a Mariangela e a Gloria per realizzare il piatto di Morimoto. Valerio, nonostante l'aiuto dello chef giapponese, non è stato in grado però di aggiudicarsi l'Invention Test. Il suo piatto era poco salato e i giudici lo hanno giudicato anche incompleto. Il ragazzo si è comunque complimentato con Gloria, che ha vinto la sfida, applaudendo molto la ragazza. Valerio è pure partito con i suoi compagni alla volta di Napoli. Nella città partenopea, i concorrenti sono stati divisi in due squadre, una Rossa e una Blu, e hanno avuto il compito di preparare il pranzo per 40 atleti di canottaggio. Il ragazzo è stato scelto come componente del team rosso, insieme con Margherita, Cristina, Mariangela e Loredana. Braschi ha preparato, con le sue compagne, degli antipasti di pasta e dei fusilli con salsiccia e friarielli. Nel corso della prova, che durava un'ora e mezza, Valerio, nel preparare il menù, ha avuto numerosissimi problemi con Loredana, in quanto quest'ultima non aiutava molto la squadra. Al di là delle difficoltà, alla fine, Cracco, Cannavacciuolo, Bastianich e Barbieri, insieme con il giudice d'eccezione Giuseppe Abbagnale, hanno deciso che la squadra di Valerio si era aggiudicata la prova esterna e Braschi ha esultato insieme con il suo gruppo. Avendo vinto la sfida, Valerio non è andato al Pressure Test e potrà continuare ad essere un concorrente di Masterchef Italia.

VALERIO BRASCHI, UN RAGAZZO MOLTO INTELLIGENTE (MASTERCHEF ITALIA 6 OGGI, 9 FEBBRAIO 2017) - Valerio Braschi ha dimostrato di essere uno chef in grado di preparare dei piatti squisiti, anche grazie al suo talento innato. Il concorrente ha saputo inoltre fare gioco di squadra e questo lo ha portato a vincere la prova esterna di Napoli e a non andare al Pressure Test. Se continuerà ad impegnarsi e a seguire il suo istinto, Valerio potrà rimanere per molto tempo all'interno del reality. Tra i pregi dello chef, che si sono evidenziati anche nell'episodio del 2 Febbraio di Matserchef, ci sono l'intelligenza e la bravura in cucina. Tra i difetti, invece, che si sono visti nell'ultimo appuntamento con il talent di cucina, ci sono forse la troppa sicurezza e l'essere delle volte frettoloso.

