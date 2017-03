2 BROKE GIRLS 6 / Anticipazioni puntata 1 marzo 2017: Caroline e Max ritornano al college

2 BROKE GIRLS 6, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, mercoledì 1 marzo 2017, Joi trasmetterà in prima Tv assoluta un nuovo episodio della serie 2 Broke Girls 6. Sarà il quinto, dal titolo "...e l'esperienza al college". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Oleg (Jonathan Kite) e Sophie (Jennifer Coolidge) si preparano per il battesimo di Barbara, ma la situazione si complica quando in città arriva la madre dell'ucraino. La donna, infatti, ha delle idee tutte sue sia sul nome della nipote che su ogni aspetto della vita del figlio o della bambina. Sophie entra quindi sempre più in tensione, mentre Caroline (Beth Behrs) e Max (Kat Dennings) partecipano alle prove per il battesimo. Una volta in Chiesa, Olga (Mercedes Ruehl) nota subito che Max non ha alcuna conoscenza di fede o religione ed impone al figlio di licenziare entrambe come madrine. Grazie ad una domanda di Han (Matthew Moy), Caroline e Max intuiscono di poter rubare l'acqua santa per poter fare la cerimonia per conto loro, visto che Sophie, irritata dalla suocera, ha deciso di non fare più nulla. Per poter mettere in atto il furto, Max si occupa di distrarre il prete con una finta confessione, mentre Caroline fa incetta a man bassa dell'acqua santa. Per poter reggere il gioco, Max è costretta a ricordare ogni misfatto della sua vita, dallo spaccio ai furti e dagli incendi agli arresti. Quella sera, gli amici si riuniscono quindi al Diners per fare la cerimonia di battesimo per la piccola Barbara. Mentre Olga viene depistata con un turno in palestra, per vere donne, Earl (Garrett Morris) si occupa di officiare la cerimonia, mentre Han, vestito da chirichetto, assiste il prete improvvisato. Una volta battezzata, Sophie è felice di aver evitato alla bambina le fiamme dell'inferno, ma Olga irrompe sul posto proprio in quel momento. Sophie impone al marito di dire tutta la verità alla donna, minacciandolo di non farlo avviccinare mai più al talamo nuziale. Dopo qualche menzogna poco credibile, Oleg si schiera dalla parte della moglie, arrecando una grande delusione in Olga. La donna però capisce che il gesto così eclatante del figlio è dovuto al grande amore che prova nei confronti della moglie e degli amici. Annuncia quindi che da quel momento in poi sarà Sophie ad occuparsi di sculacciarlo, promettendo di inviarle il suo battipanni personalizzato. Più tardi, Caroline decide di rimettere l'acqua santa al suo posto, per timore di finire all'Inferno. Il prete rivela in quel momento di sapere del loro furto, grazie alla telecamera, ma Max rivela di avere un'idea tutta sua della fede e dell'intervento divino.

2 BROKE GIRLS 6, ANTICIPAZIONI PUNTATA DELL'1 MARZO 2017, EPISODIO 5 "...E L'ESPERIENZA AL COLLEGE" - Han fa le prove per uno spettacolo di magia con il nome d'arte Han-Dini, ma si accorge di aver perso il coniglio. Scopre solo dopo che Oleg lo ha adagiato su un letto di insalata. Più tardi, Caroline rivela a Max che il loro Dessert Bar è finito su una rivista prestigiosa. Intanto, Sophie è sempre più possessiva e non solo fa indossare alla figlia un paio di occhiali da sole, in modo che nessuno la guardi dritta negli occhi, non permette nemmeno ad Oleg di avvicinarsi alla bimba. Poco dopo, un professore universitario si avvicina a Caroline, rivelando di essere rimasto entusiasta della sua storia, grazie all'articolo pubblicato su Time Out. Chiede quindi sia a lei che Max di raggiungerlo alla Warthon per parlare con gli studenti, ovviamente ospiti della struttura. Dato che non ha mai frequentato il college, Max è molto entusiasta di conoscere tutto riguardo al campus ed alle feste universitarie. Anche Caroline è felice di ritornare al suo vecchio college, soprattutto perché si parla ancora della leggendaria Guastafeste Channing. Max invece ha un'idea tutta sua di quell'avventura: feste, alcool e tanto rumore.

