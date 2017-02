30 ROCK 7 / Da oggi, 1 marzo 2017, su Infinity l'ultima stagione con Tina Frey e Alec Baldwin

30 ROCK 7, ANTICIPAZIONI PUNTATE DELL'1 MARZO 2017: LA SERIE - Il catalogo di Infinity amplia il proprio parco per quanto riguarda la serie Tv: a partire da oggi, mercoledì 1 marzo 2017, la piattaforma streaming di Mediaset pubblicherà infatti i nuovi episodi di 30 Rock 7, in anteprima assoluta. A partire dal prossimo 9 marzo, lo show sarà invece disponibile su Joi. L'innovazione di 30 Rock ha portato una ventata di rivoluzione nel mondo delle comedy, genere in cui ha saputo affermarsi con forza. Dopo il debutto sulle reti Sky, ad assumersi l'onere di trasmettere la stagione conclusiva dello show sarà quindi il canale del Biscione, con gli ultimi 13 episodi. Dopo quattro anni dalla messa in onda negli USA, i fan italiani potranno quindi conoscere finalmente tutte le novità dell'ultimo capitolo della sitcom ideata da Tina Frey, comica di primo piano, che ha incentrato il suo progetto sulla messa in scena di uno spettacolo di cabaret dal vivo, The Girlie Show. Pe realizzare la trama, la Frey si è rifatta direttamente alla propria esperienza personale, maturata come autrice all'interno del SNL, il Saturday Night Live, uno degli show più seguiti in America. Le precedenti stagioni hanno riscosso un forte apprezzamento da parte della critica, come dimostrano i sei Golden Globe ed i 14 Emmy Awards conquistati. E senza considerare tutti gli altri premi! Ritorneremo quindi ad occuparci di Liz Lemon e di tutti gli altri personaggi ricorrenti, fra cui riodiamo anche Alec Baldwin nel ruolo di Jack Donaghy, Jane Krakowski in quelli di Jenna, Tracy Morgan nei panni di Tracy e Katrina Bowden in quelli di Cerie. Pur di proseguire con lo show, Alec Baldwin si era inoltre offerto di ridurre del 20% il proprio compenso, in modo da completare la settima stagione con altri episodi e proseguire verso l'ottava. Richiesta che, come ha scritto all'epoca l'attore via Twitter, non è stata accolta dalla NBC. Come già accaduto nelle precedenti stagioni, si susseguiranno inoltre diverse guest star di alto livello, fra cui ricordiamo Edie Falco, Carrie Fisher, Whoopi Goldberg, Jimmy Fallon, Matt Damon, James Franco ed il premio Oscar Tom Hanks. In particolare la settima stagione punterà i riflettori sulla relazione fra Criss e Liz, che decideranno di valutare la possibilità di convolare a nozze ed averre dei figli.

30 ROCK 7, ANTICIPAZIONI PUNTATE DELL'1 MARZO 2017: LA TRAMA - Nel primo episodio di 30 Rock 7, Jack svelerà che il palinsesto errato che ha ideato per la NBC fa parte di un suo oscuro piano per l'emittente. Dato il fallimento, non potrà fare altro che tentare di spingere per la vendita. Jack cerca infatti di migliorare le sue prospettive professionali nella società, cercando di convincere il CEO della NBC di cedergli tutto. Non contento del risultato, tenterà infine di screditare la propria nipote Kaylee come possibile futuro CEO. Inizierà però a chiedersi se è davvero quello che vuole. Intanto, Tracy sembra ritrovarsi a proprio agio nel suo nuovo ruolo di produttrice cinematografica, anche se la Casa produce per lo più comedy interpretati da attori afroamericani. Jenna invece sta ultimando i preparativi per il suo matrimonio con il fidanzato di lunga data Paul, mentre Kenneth ha iniziato una relazione on Hazel, ma senza sapere che lo sta sfruttando per il proprio tornaconto.Intanto, Jenna chiede a Liz di farle da damigella d'onore al matrimonio, ma l'amica cerca di fare di tutto per defilarsi. L'unico modo è sfruttare lo stesso metodo ideato da Jack per il canale e fare in modo che Jenna si ritrovi ad una festa disastrosa. Kenneth e la sua nuova fidanzata inviano invece Tracy a cena, non sapendo che Hazel sta facendo tutto solo per ottenere un ruolo nei nuovi film della produttrice cinematografica.

