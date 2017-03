AMICI 2017 / Ed. 16, anticipazioni e news verso il serale: la Celentano nella bufera per Vittoria

AMICI 2017, ED. 16 ANTICIPAZIONI E NEWS VERSO IL SERALE: ALESSANDRA CELENTANO NELLA BUFERA DOPO LA FRASE SU VITTORIA MARKOV – Le frasi pronunciate da Alessandra Celentano nell’ultimo speciale di Amici 2017 contro Vittoria Markov continuano a far discutere. A scatenare la bufera è stata soprattutto una frase dell’insegnante che ha definito Vittoria in sovrappeso, non adatta alla danza. Una dichiarazione che ha scatenato la reazione del popolo dei social che si è immediatamente schierato accanto alla giovane ballerina, esortandola a non arrendersi mai e attaccando la Celentano. Le frasi di Alessandra Celentano hanno scatenato anche la reazione del Deputato del Movimento 5 stelle Chimienti che ha scritto una lettera a Maria De Filippi: “Cara Maria, le parole di Alessandra Celentano sono di per sé inaccettabili e vergognose, ma altrettanto inaccettabile è che tu non abbia preso le difese della ballerina invitando la Celentano ad abbandonare la trasmissione ma al contrario abbia minimizzato”. Il parlamentare chiede alla conduttrice di Canale 5 di prendere dei provvedimenti contro Alessandra Celentano: “Torna sui tuoi passi e allontana dalla televisione Alessandra Celentano, prendendo le distanze in maniera inequivocabile dalle parole discriminatorie e offensive che una donna di 50 anni si è permessa di rivolgere a una sedicenne, davanti a milioni di altri ragazzi”. Nella lettera, l’onorevole Chimienti invita Maria De Filippi a non perdere di vista il messaggio da inviare a migliaia di giovani che seguono il suo programma. “Il tuo programma è stato visto da milioni di ragazzi e ragazze. Che tipo di messaggio ha veicolato? Che una ragazza in realtà perfettamente normopeso non è abbastanza magra per ballare?”. Che l’essere in sovrappeso è una condizione ripugnante, di cui vergognarsi e su cui versare lacrime di disperazione? Ti ricordo che il 10% delle ragazze tra 12 e 25 anni soffre di anoressia, il 2% in forma molto grave. In totale sono malati di anoressia 3 milioni di italiani (il 90% sono donne)”, ha concluso il Deputato.

© Riproduzione Riservata.