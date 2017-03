ANNA MAYER/ Il personaggio di Gabriella Pession: in lutto per il marito, porterà avanti la gravidanza? (La Porta Rossa, puntata 1 marzo 2017)

ANNA MAYER, IL PERSONAGGIO DI GABRIELLA PESSION: L'AMORE INDISSOLUBILE PER IL MARITO DEFUNTO (LA PORTA ROSSA, PUNTATA 1 MARZO 2017) - Ritorna questa sera, mercoledì 1 marzo 2017, una nuova puntata de La Porta Rossa, che andrà in onda nella prima serata di Rai 2. Ritroveremo quindi anche Gabriella Pession, che abbiamo conosciuto nei panni di Anna Mayer. Nel precedente appuntamento, Anna ha dovuto fare i conti con la morte del marito, un lutto importante, nonostante i due fossero ormai separati da qualche mese. La donna non dimostra di essere disposta a lasciare andare il suo ricordo molto facilmente, dato il legame solido che erano riusciti a creare negli anni. Una cosa è certa: Leonardo aveva molti segreti e Anna pare essere disposta a tutto pur di scoprire la verità. Ha già dimostrato, infatti, di essere pronta per tornare a lavoro e per seguire passo dopo passo le indagini che riguardano la morte del marito. Nel frattempo, mettendo in ordine gli oggetti del suo compagno, ha trovato un mazzo di chiavi di cui non conosceva l'esistenza e una foto piuttosto sospetta sul suo cellulare. L'immagine ritraeva un bambino molto piccolo: si tratta forse di un figlio che Leonardo ha avuto al di fuori dal matrimonio? Per il momento è davvero molto difficile riuscire a formulare previsioni attendibili. Anna, dal canto suo, non ha perso la calma ed ha cercato di fare chiarezza. Tra l'altro, ad incuriosirla più della foto è stata proprio la chiave, che dopo alcune indagini, ha condotto fino ad un archivio messo sotto sequestro dalla polizia, in via precauzionale. Qualcosa, però, non convince Anna ed è pronta a tutto pur di raggiungere il proprio obiettivo: trovare la verità. Dal punto di vista psicologico, invece, la donna è apparsa decisamente molto provata.

ANNA MAYER, IL PERSONAGGIO DI GABRIELLA PESSION: DECIDERÀ DI TENERE IL BAMBINO? (LA PORTA ROSSA, PUNTATA 1 MARZO 2017) - Il dolore per la morte di Leonardo sembra andare oltre tutto e tutti. Addirittura, proprio Anna Mayer ha fatto presente che, nonostante la loro recente separazione, sarebbe stata pronta a tornare con il marito e condividere con lui il resto della sua vita. Insomma, la coppia poteva contare su un amore vero e la donna lo ha dimostrato in più di un'occasione. Basti pensare al fatto che, proprio in occasione del funerale di Leonardo, ha avuto un litigio con suo padre, che non vedeva certo di buon occhio Cagliostro. Un elemento da non sottovalutare è anche la gravidanza di Anna: è incinta ma, almeno per il momento, della cosa è a conoscenza solo la sorella. I genitori invece verranno tenuti all'oscuro per sua esplicita richieta. Come è facile intuire, si tratta di un momento particolarmente delicato che Anna vuole gestire in totale autonomia e, soprattutto, senza dover fare i conti con il giudizio di sua madre o, ancor peggio, di suo padre. Anche in questo caso, però, i dubbi sono molti: il bambino sarà di Leo? E soprattutto, Anna vorrà portare avanti la gravidanza? Dato l'amore che ancora prova per il marito defunto, la soluzione migliore per la donna potrebbe essere di tenere il bambino, in modo tale da avere sempre con sé una parte di Leonardo. Il fatto che non voglia dirlo a nessuno fa pensare, invece, alla volontà di interrompere la gravidanza anche se si tratterebbe di un ennesimo lutto ancora più difficile da metabolizzare. In sintesi, Anna è una donna sola, addolorata ma pronta a tutto pur di scoprire la verità in merito alla morte dell'uomo che amava e che tutt'oggi ama. Nella puntata di questa sera, Anna potrebbe riuscire a scoprire qualche dettaglio in più sia sulla vita di Leonardo che sulla sua morte. Magari, poi, riuscirà ad interpretare anche i segni che lo stesso Leo sta tentando di darle e, quindi, a sentirsi sempre meno sola e più vicina a quell'uomo che ha amato così tanto nonostante le sue numerose mancanze.

