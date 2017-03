ANTONIO PIRAS/ Il personaggio di Ettore Bassi: diviso fra il bacio rubato di Anna e le indagini (La Porta Rossa, puntata 1 marzo 2017)

ANTONIO PIRAS, IL PERSONAGGIO DI ETTORE BASSI: IL BACIO RUBATO DI ANNA (LA PORTA ROSSA, PUNTATA 1 MARZO 2017) - Interpretato magistralmente da Ettore Bassi, ne La Porta Rossa Antonio Piras è un uomo in apparenza tutto d'un pezzo che non si lascia quasi mai trascinare dai sentimenti. La morte di Cagliostro, ad esempio, sembra non averlo neanche sfiorato: cosa succederà nella nuova puntata di oggi, mercoledì 1 marzo 2017? Anche se fra Cagliostro e Piras non correva buon sangue, il loro era un legame professionale solido e, pertanto, è davvero difficile pensare che non abbia dovuto fare i conti con il dolore. Nell'ultima puntata della fiction di Rai 2, Piras ha dimostrato di voler andare alla ricerca della verità in maniera analitica e dunque senza lasciare spazio ad ipotesi o congetture. La squadra di Cagliostro, però, pare non essere della stessa opinione, mentre Piras si è dimostrato inamovibile. Basti pensare al fatto che, nonostante qualcuno abbia sollevato il dubbio che a sparare al Messicano non sia stato Cagliostro, Antonio ha fatto presente che servono prove certe e circostanziate per formulare ogni genere di ipotesi. Questa sua estrema rigidità molto probabilmente nasconde una debolezza latente. Dal punto di vista personale, infatti, sono molti i lati oscuri.

ANTONIO PIRAS, IL PERSONAGGIO DI ETTORE BASSI: ANNA RUBA UN BACIO E FUGGE. FRA I DUE NASCERÀ L'AMORE? (LA PORTA ROSSA, PUNTATA 1 MARZO 2017) - Nonostante la sua relazione con una giovane e bella donna, Piras è innamorato di Anna Mayer e fa di tutto per starle vicino. La donna, però, è letteralmente sconvolta dalla morte del marito Leonardo e sembra non avere alcuna intenzione di lasciarsi andare. E questo nonostante fra i due ci sia stato un bacio, voluto da Anna: per Piras si è trattata solo di una parentesi? Sicuramente no, quanto di una speranza per il futuro. Anna invece è scappata via subito dopo il bacio e Piras non è riuscito a comprendere bene il suo comportamento che, a ben vedere, potrebbe essere dettato sia dalla paura di avventurarsi in una nuova storia, sia dalla consapevolezza di aver compiuto un errore dovuto ad un momento di debolezza. I sentimenti di Piras sembrano comunque reali e forti, ma anche se Anna potrebbe trovare un porto sicuro proprio in questo, potrebbe anche prendere una direzione opposta. Ne La porta rossa tutti hanno dei segreti ed il fatto che Piras voglia chiudere in maniera rapida le indagini sulla morte di Cagliostro potrebbe essere il sintomo di un suo coinvolgimento, anche se potrebbe far parte del suo carattere brusco. In questa nuova puntata, l'uomo avrà la possibilità di chiarirsi con Anna e di comprendere i propri sentimenti. Non è da escludere anche un chiarimento con la sua attuale compagna che, ovviamente, non sa nulla del bacio tra lui e la moglie di Cagliostro. E per quanto riguarda le indagini? Gli scenari possibili sono due: o Piras continuerà a voler cercare una rapida soluzione al fine di chiudere presto e bene l'indagineo, al contrario, deciderà di andare alla ricerca della verità ad ogni costo, prendendo in considerazione anche ipotesi che, fino ad adesso, ha considerato remote.

