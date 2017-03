AVANTI UN ALTRO/ Il concorrente vince 62mila euro, chi giocherà oggi, 1 marzo 2017? Riassunto ultima puntata

AVANTI UN ALTRO, CHI GIOCHERA' STASERA? RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, mercoledì 1 marzo 2017) - Torna questa sera, mercoledì 1 marzo 2017, il consueto appuntamento con Avanti un altro in onda su Canale 5 alle ore 18.45. In attesa di scoprire chi giocherà, vediamo il riassunto della puntata di ieri. Anche la puntata di martedì grasso del game show più amato dal pubblico comincia sulle note di ricordati che tu devi morire, cantata dal maestro Laurenti. Bonolis apre la puntata con le battute sul pubblico in studio che è un po' avanti negli anni, ma così generoso da far arrivare anche delle torte dedicate al programma. Con l'ingresso di miss Claudia e l'apertura della cupola che contiene i 'pidicozzi' comincia il gioco vero e proprio. Il primo concorrente sbaglia tutte le risposte, della categoria mimì e cocò, sulle opere teatrali e va via subito. La seconda protagonista, un'esuberante signora, teme che lo sgabello non la regga , ma nonostante la simpatia anche lei sbaglia le risposte del tema music e va via. Con il tormentone Avanti un altro! fa il suo ingresso un giovanissimo che pur indovinando la risposta alla domanda fatta dal supereroe pugliese è in difficoltà perchè pesca un cambio.

Il ragazzo tra i tre classicamente selezionati nel pubblico, sbaglia e così deve entrare il quarto concorrente. La giocatrice di turno è protagonista dei siparietti comici della puntata, tocca a lei infatti rispondere alla categoria domande di Jurgens. L'autore storico del programma pone le domande camuffando la voce e ripetendo le classiche frasi della comunicazione radio, ovviamente sono ridicole e in sintonia con lo show. Scorrono i minuti tra le risate e la ragazza pesca 10.000 €. Al ritorno dalla pubblicità una signora del pubblico legge una poesia in rima dedicata al programma e al conduttore. La concorrente sceglie i gemelli dal salottino, che fanno il loro ingresso con lo stacchetto comico sulle note di 'da da un pà'. Nonostante Bonolis e Laurenti litighino comicamente perchè nel tubo dei pidicozzi usati cadono aggeggi e caramelle che, fintamente schifato, Laurenti si rifiuta di raccattare, i gemelli fanno la loro domanda e dopo averla indovinata, la giocatrice pesca il cambio. Ormai può scegliere tra due ragazzi, essendo questo il secondo cambio della serata. La categoria è lo spagnolo e con indosso due cappelli da torero Bonolis e Laurenti fanno le domande, il ragazzo da' le risposte, ma non si capisce cosa dice e così tra le s esasperate dello spagnolo e le grandi risate di autori e conduttori si procede. Le risposte sono sbagliate e si va verso il quinto concorrente. L'uomo risponde esattamente alle domande della categoria da palestra o da divano.

Il giocatore prima di pescare chiede il solito gesto scaramantico sul lato b di Bonolis e fortunatamente pesca 75.000 € e si ferma. Il lancio della pubblicità viene scherzosamente fatto con trova l'intruso, ovvero un uomo panciuto con il pullover tra tre ragazze del pubblico che indossano camicie tartan. Il sesto concorrente gioca l'ultima domanda con accanto il bello e palestrato preso d'assalto dalle donne del pubblico, nonostante la risposta esatta, nella categoria scarpe, e il raddoppio la cifra potenziale è di solo 60.000 €, sarà dunque il concorrente precedente a giocare l'ultima sfida. L'ultima fase si gioca per 175.000 € e consiste nel dover dare le risposte sbagliate mentre il conto alla rovescia è visibile sul vidiwall. Dopo qualche stop il giocatore ce la fa e chiude in bellezza vincendo 62.000 €.

© Riproduzione Riservata.