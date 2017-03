Alessia Marcuzzi/ Rivelazione shock: "ho un’istintiva attrazione per la bellezza femminile"

Alessia Marcuzzi si svela nel corso di un'intervista al settimanale Oggi: "Provo un’istintiva attrazione per la bellezza femminile" - Rivelazioni inedite quelle fatte da Alessia Marcuzzi nel corso di un'intevista rilasciata all'ultimo numero del settimanale Oggi. Parla d'amore, di televisione ma anche di lati della sua personalità di cui, finora, non aveva mai parlato, come il suo lato saffico. "Ho una parte maschile assai invadente. Sin da piccola ho sempre avuto un approccio molto virile alle cose. - esordisce la conduttrice attualmente impegnata con l'Isola dei Famosi - Ho, come tutte le donne, un lato saffico. Provo un’istintiva attrazione per la bellezza femminile. Le donne, insomma, non mi lasciano del tutto indifferente. Per ora, però, sono ‘devota’ solo al mio uomo. Non ho altre curiosità". Rivelazioni sicuramente particolari quelle della Marcuzzi, seguite tuttavia dalle confidenze sul rapporto col marito Paolo Calabresi. "Sono una pazzerella. Amo stupire, sorprendere. Amo il brivido, detesto la routine" confessa.

Alessia Marcuzzi, la tv e la storia con Paolo Calabresi: le rivelazioni inedite della conduttrice - La storia con Paolo Calabresi procede infatti a gonfie vele anche se, per ora, non sembra essere in progetto un figlio. Ma qual è il segreto del loro grande amore? Alessia Marcuzzi lo svela: "A volte mi prende un bisogno di libertà talmente forte da mollare tutto e partire anche solo un giorno, staccare dal mondo. È un modo per rigenerarmi e ritrovare la carica giusta. Mio marito mi conosce e mi vuole bene per quello che sono, in tutte le mie sfumature. Attraverso i suoi silenzi, il suo amore un po’ ‘sornione’ e la sua grande maturità mi lascia fare. Tanto sa che torno da lui. Non si scompone, non va in ansia. Rispetta davvero il mio impulso alla libertà". Non manca un accenno alla tv e alla sua carriera nel mondo dello spettacolo; su questo aspetto la Marcuzzi ci tiene a chiarire: "Non sono mai scesa a compromessi per lavorare. Ma essere una persona perbene nel nostro ambiente può essere un’arma a doppio taglio. Si passa per quelli senza personalità. Spesso l’essere corretti viene confuso con l’essere un po’ ingenuotti, senza carisma. Sono educata e rispettosa, ma non stupida".

