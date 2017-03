Andrea Iannone/ Video, lo scherzo stupido alla farmacista giapponese indigna il web

Andrea Iannone, il pilota e nuovo amore di Belen Rodriguez torna al centro della polemica: lo scherzo alla farmacista non piace al web - Se fino a qualche tempo fa tutti lo conoscevano come talentuoso pilota di MotoGp, oggi Andrea Iannone è anche uno dei protagonisti del gossip. Inevitabilmente la storia d'amore con Belen Rodriguez ha acceso su di lui riflettori prima spenti, ma non sono tanto le questioni amorose a pesare nelle ultime settimane sul pilota. Sono alcuni gesti, palesati sui social, ad aver scatenato contro di lui un bel pò di critiche, e l'ultimo arriva proprio oggi. Lo mostra proprio Andrea Iannone che su Instagram Story condivide un video che lo vede all'interno di una farmacia, Nulla di particolare se non fosse che in questa situazione vediamo il pilota prendersi gioco della farmacista giapponese, prima chiedendo un prodotto poi mandandola in confusione con altre richieste. Ma "lo scherzo" di Iannone non si ferma qui: arrivati al momento del pagamento, il pilota le porge e poi ritrae continuamente, prima che lei possa afferrarla, la carta di credito. clicca qui per il video.

Andrea Iannone, fioccano le critiche sui social per i suoi "scherzi"; ma l'amore con Belen Rodriguez continua a gonfie vele - Quello che ad Andrea Iannone è apparso essere uno scherzo così simpatico da condividerlo su Instagram, da molti è stato invece visto come uno sbeffeggiamento bello e buono. Ed ecco fioccare nei confronti del pilota, nuovo amore di Belen Rodriguez, una lunga serie di critiche con parole anche abbastanza spiacevoli. Come già sottolineato, non è la prima volta che gli scherzi del pilota di MotoGp non appaiono poi così simpatici ai follower, ma finora Andrea non ha mai risposto alle critiche. Il pilota è infatti totalmente concentrato sul lavoro ma, soprattutto, sulla sua Belen. Dopo un inizio in sordina, oggi i due non si nascondo più e anzi amano condividere scatti complici e dove è impossibile non notare passione e amore. Chi credeva, infatti, che il loro fosse solamente un fuoco di paglia negli ultimi mesi si è dovuto ricredere: Belen e Andrea sono felici e inseparabili, anche se c'è chi attende la soglia dei tre anni e mezzo...

© Riproduzione Riservata.