BEATA IGNORANZA/ Il film che "spreca" Marco Giallini e Alessandro Gassmann

Beata ignoranza è il nuovo film in cui si possono ritrovare due grandi attori, e amici, che negli ultimi tempi hanno regalato al pubblico italiano ottime pellicole, soprattutto invitandolo a ragionare attraverso la sequenza più o meno comica delle loro disavventure. Si sta parlando di Marco Giallini, attore amato da quasi tutta la platea italiana, basti pensare all'ultimo successo nei panni di Rocco Schiavone, e di Alessandro Gassmann, che nel tempo è riuscito a ritagliarsi un posto dignitoso tra gli attori comici italiani. I due hanno recitato assieme in un recente film intitolato Se Dio vuole, dove sono riusciti a toccare temi ostici come la vocazione senza scadere in un bigottismo antico o in una fastidiosa faciloneria. Non si può quindi che entrare in sala a vedere un film che li rivede assieme avendo alte aspettative. Sembra giusto desiderare, anzi pretendere forse, che la loro storia faccia ridere parecchio, ma al tempo stesso inviti alla riflessione e offra spunti per la vita quotidiana.

Tutta questa aspettativa che si avrà mentre si entra nel cinema, si schianterà però con l'esperienza reale che si andrà a fare e che è racchiusa nel famoso verso dantesco: "Lasciate ogni speranza, voi ch'intrate". Chi non seguirà il suggerimento, infatti, si troverà in un vortice di scene tagliate e incastonate quasi a caso, dove il dubbio che la regia abbia effettuato il montaggio a caso è seriamente venuto a più d'uno.

In mezzo al gorgo di scene sconclusionate si fa fatica a capire che i protagonisti sono due professori di liceo agli antipodi che si ritrovano per caso a insegnare nella stessa scuola e che hanno un conto in sospeso con una loro vecchia fiamma che divenne moglie di Ernesto, interpretato da Giallini, dopo essersi fatta mettere incinta da Filippo, interpretato dal bel Gassmann (piccolo spoiler).

Con una scusa banale il regista, Massimiliano Bruno, fa litigare i due professori riguardo ai loro differenti stili di vita e di educazione della classe. Giallini, che interpreta un professore conservatore, infatti non usa internet e chiama con un vecchio Nokia del '95, mentre Filippo è un vorace utilizzatore dei social, con ben cinquemila followers e addirittura un'app inventata da lui con cui fa lezione di matematica.

In mezzo a questa sfida surreale spunta fuori Nina, abbandonata da Ernesto dopo che aveva scoperto che in realtà era figlia di Filippo. È proprio questa ragazza a convincere i due a trasformare il loro litigio avvenuto in classe nella base di un documentario sull'utilizzo dei social che avrebbe poi venduto, non si sa come, a dei misteriosi americani. Con il proseguire delle scene lo spettatore comprende che è salito su un treno che ha come tappe la noia e scene scontate che non vale nemmeno la pena di spoilerare.

Nonostante qualche guizzo di battute simpatiche di Giallini con il suo romanaccio che ci ha fatto innamorare in tante altre pellicole, il film purtroppo discende sempre di più mostrando alcune sequenze surreali. Un paradosso che si ripete, ad esempio, è quello di costruire scene in cui subito si capisce come andrà a finire la vicenda, per poi volerla per forza concludere tentando di fare un colpo di scena. Delle due l'una: o si costruiscono colpi di scena o si procede con una storia semplice e godibile. Oppure è da ritenere retorica e quasi fastidiosa la scena in cui Ernesto parla con la fotografia della moglie sulla lapide, che ha il volto di Carolina Crescentini, che risulta stucchevole fin dall'inizio, che si anima all'interno della piccola cornice fotografica.