BEAUTIFUL/ Anticipazioni 2 marzo: gli Statt sopravviveranno ai nuovi intrighi di Quinn la pazza?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 2 MARZO: ERIC CONTRO TUTTI! - La lotta all'interno della famiglia Forrester proseguirà senza esclusione di colpi anche nella puntata di Beautiful di domani. La notizia del reintegro di Quinn nella casa di moda continuerà a non essere accettata dai figli e dai nipoti di Eric che saranno più agguerriti che mai nel tentare di aprirgli gli occhi: Ridge, Steffy, Rick e compagni continueranno ad essere certi che le intenzioni della madre di Wyatt non siano buone e che abbia solo voluto sfruttare la solitudine di Eric per raggiungere i suoi scopi. Ma nonostante questa coalizione generale, Eric non avrà nessuna intenzione di cambiare idea: al contrario, continuerà a difendere a spada tratta la sua decisione, chiedendo ai propri familiari di smetterla di intromettersi nella sua vita. Convinto che di Quinn non ci sia affatto da fidarsi, Ridge manterrà la sua convinzione che solo le azioni in possesso di Bill Spencer possano permettergli di liberarsi della donna una volta per tutte. Ma sarà facile ottenerle?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 2 MARZO: QUALE SARA' IL DESTINO DI STEFFY E WYATT? - Il matrimonio tra Wyatt e Steffy non va più sui binari giusti dal giorno in cui la relazione tra Eric e Quinn è diventata di dominio pubblico. Ne avremo ulteriore conferma nella puntata di Beautiful di domani durante la quale sarà lo stesso Spencer ad esprimere i suoi dubbi riguardo il futuro con la moglie. Non potrà, infatti, fare a meno di notare quanto la Forrester sia furiosa dopo quanto accaduto con il nonno e pronta a tutto per allontanare Quinn dalla sua vita. Solo qualche giorno fa, Steffy aveva messo in guardia il marito, dicendogli che chiuderà con lui se la Fuller non tornerà indietro sui suoi passi. Wyatt l'aveva tranquillizzata, rassicurandola sul fatto che la madre sarebbe presto partita da Los Angeles, allontanandosi per sempre da Eric. La questione però non era andata come promesso e lo Spencer ne era uscito ancora una volta sconfitto. Ma fino a che punto riuscirà a convincere la moglie a pazientare. La sua sopportazione ha superato ogni limite.

