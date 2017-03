BEAUTIFUL/ Anticipazioni italiane e americane: Bill ha un nuovo progetto per distruggere la Spectra Fashions

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: LA NUOVA MOSSA DI BILL - La guerra di Bill Spencer contro la Spectra Fashions è appena iniziata e già riserva una sorpresa dopo l'altra. Ne abbiamo ulteriore conferma leggendo gli spoiler in arrivo dagli States, secondo il quale il padre di Liam e Wyatt sarà pronto a tutto per liberarsi dalla nuova casa di moda il prima possibile. Il suo desiderio, infatti, è quello di entrare in possesso del palazzo nel quale attualmente si trova la nuova azienda, ma che in caso di insuccesso passerebbe a lui prima del tempo concesso da C.J (pari a soli sei mesi). Ma quale sarà la prossima mossa di Dollar Bill? Dopo avere scritto di proprio pugno la recensione da pubblicare in Eye On Fashion, che ha distrutto la prima sfilata della Spectra Fashions, lo Spencer penserà di eliminare la possibilità che le parenti di Sally possano chiedere un ulteriore prestito al loro creditore, o quanto meno fare in modo che la restituzione del denaro a loro concesso non venga posticipato. La questione non promette nulla di buono per Sally Jr e familiari: saranno in grado di fermare i piani del potente Spencer?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 1 MARZO: QUINN SI TRASFERISCE ALLA VILLA! - La scalata di Quinn Fuller otterrà un nuovo punto a suo vantaggio nella puntata di Beautiful che andrà in onda oggi su Canale 5. In essa, infatti, la madre di Wyatt sarà ospite di una romantica cena alla villa, nella quale Eric le rinnoverà tutto il suo amore. La casa di famiglia sarà finalmente libera da Ridge, che il patriarca ha cacciato a causa delle sue critiche nei confronti della sua nuova relazione sentimentale. Con questi presupposti, tutto sembrerà pronto per una nuova sconvolgente dichiarazione: dopo avere trascorso un'indimenticabile serata insieme, il CEO della Forrester Creations offrirà alla sua amante le chiavi della villa, proponendole di trasferirsi lì immediatamente. Quale sarà la risposta della gioielliera? Tenendo conto che proprio questo era il suo progetto iniziale, non attenderà due secondi per baciare il suo Eric e comunicargli felice la sua risposta affermativa. Quale sarà la reazione dei Forrester, di fronte alla peggiore notizia possibile?

