BELEN RODRIGUEZ / News: la coppia con Andrea Iannone comincia a piacere, i commenti dei fans

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: IN COPPIA CON ANDREA IANNONE CONQUISTA NUOVI FANS – Belen Rodriguez continua ad essere al centro del gossip. La showgirl argentina, dopo il divorzio da Stefano De Martino, ha ritrovato l’amore accanto ad Andrea Iannone con il quale, dopo una lune di miele anticipata tra la Malesia, le Maldive e l’Australia, si è scambiata un bacio passionale sui social per scacciare la crisi. La storia con Andrea Iannone ha scatenato inizialmente molte critiche. I fans, infatti, hanno puntato il dito contro la Rodriguez, rea di aver voltato subito pagina. A distanza di mesi, però, qualcosa sta cambiando. I fans fedeli di Belen, nel vederla nuovamente felice e serena, la esortano a non dare peso alle critiche e a godersi la sua nuova relazione. “Belen sei bellissima, e con Ianny fate una meravigliosa coppia! fai scoppiare tutti e goditi la vita! te lo meriti! Ignora tutti e anche Costanzo. Che te frega di loro? Tutti invidiosi”, “Belen falli rosicare, vengono qui ad insultarti, immagino le loro fidanzate poi, e non contenti vorrebbero essere anche al posto di Andrea. Che gente !!! Avanti tutta brava”, sono solo alcuni dei messaggi dei fans. Cliccate qui per leggere tutto.

