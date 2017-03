BOSS IN INCOGNITO 2017/ Replica puntata 28 febbraio, Pierluigi Zamò: video streaming su RaiPlay

BOSS IN INCOGNITO 2017, ED.4 REPLICA E RIASSUNTO PUNTATA 28 FEBBRAIO 2017 - Il Boss in Incognito della puntata del 28 febbraio è Pierluigi Zamò, presidente del gruppo ILCAM, stabilimento che produce antine per i mobili. ILCAM nasce nel 1959 come fabbrica per i curvati per le sedie, ma Tullio, insieme ai suoi 4 soci, si accorge che non è sufficiente, e inizia così la produzione delle antine. Una delle caratteristiche importanti dell'ILCAM è che ha accettato il cambiamento. Pierluigi aveva un sogno nel cassetto, quello di diventare insegnate di storia e filosofia, ma per vari avvenimenti abbandona quel sogno e inizia a lavorare in fabbrica. Quel sogno, però è diventato la realtà di suo figlio Tommaso , che oggi insegna. Nel 2009, Pierlugi sposa Miriam, conosciuta sul lavoro. Partecipa al programma perchè ama le sfide, ma soprattutto per vedere e capire meglio le dinamiche della sua azienda. Entrerà nell'azienda come Francesco, commesso di un negozio di articoli per la pesca. Tommaso e Miriam non sono felici del cambio look del Boss, affermando di preferire quello originale. Il Boss incontra il suo primo tutor; Susanna, donna dall'animo candido, che insegnerà a Francesco a levigare le ante. Susanna lavora con meticolosità, è attenta ma anche molto ansiosa. Paziente e innamorata del suo lavoro. conferma che è davvero importante per lei: essendo in un'azienda così grande, si creano screzi tra i vari dipendenti, ma quand'è a casa si sfoga con il suo fidanzato e le passa tutto. È il turno di Claudio, che insegnerà al Boss come lavorare alla macchina rivestitrice. Claudio è molto sicuro di se stesso, ma molto veloce e attento in tutti i suoi passaggi. Quando Claudio scambia qualche parola con il suo Boss in incognito, i suoi toni cambiano, e spiega a Francesco di aver perso sua figlia dodicenne, nel giro di 10 giorni, affetta da una leucemia fulminante. Cambio di azienda per il Boss, che si reca in Slovenia, dove ad attenderlo c'è Anita al reparto imballaggio. Anita in uno dei pacchi da preparare dimentica un copri-cerniera, e quando il Boss glielo fa notare giustifica il suo errore per la presenza delle telecamere; inoltre Anita non ha la cognizione del tempo, infatti non sapeva nemmeno quante ante doveva imballare in un giorno. Titubante e preoccupato, il Boss chiama il direttore d'azienda per cercare di capire meglio, e scopre una cosa che lo lascia di stucco. Eppure Anita lavora in quell'azienda da 17 anni, rinunciando anche al suo sogno, e cioè quello di diventare un'allenatrice di pattinaggio. Un sogno accantonato per i suoi turni di lavoro. Dopo la dura giornata lavorativa, il Boss arriva in camera dove riceve un video messaggio da suo figlio. Il giorno seguente tocca ad uno dei reparti più delicati, quello dedicato alle pressatura dei fogli di legno che servono per il rivestimento delle ante. È Matjas che aiuterà Francesco, che in un momento di pausa racconta della sua famiglia, soffermandosi su sua moglie che da qualche mese ha scoperto di essere affetta da sclerosi multipla. Ultimo reparto per il Boss è la falegnameria, dove incontrerà Bruno. Preso dal suo lavoro, Bruno per passare alla seconda macchina, lascia in azione la sega; ma i problemi si hanno nella seconda parte del lavoro, dove la macchina continua a bloccarsi, in quanto un pò datata. A fine lavoro, Francesco scambia qualche chiacchiera con il suo tutor, con origini calabresi. Bruno a Reggio Calabria, lascia sua madre e il ricordo di suo padre, venuto a mancare qualche mese fa; un uomo tutto d'un pezzo, che non si è mai complimentato con Bruno per le sue decisioni. La settimana da boss in incognito è terminata e il Boss dovrà svelare la sua vera identità, invitando in ufficio i suoi dipendenti. Ad uno ad uno, fa i complimenti ai suoi tutor, regalando ad ognuno di loro un pò di felicità; per Claudio. 3000 euro e un telescopio, per poter guardare da più vicino quello che ha perso, questo perchè il boss ha deciso di regalargli una stella di nome Ilenia in onore di sua figlia. Ad Anita regala dei pattini a rotelle e un'agevolazione nei turni di lavoro e 4000 euro, per poter tornare in pista; ringraziandola soprattutto per non aver detto che quel giorno da tutor, era in un reparto non suo, dove stata semplicemente sostituendo una collega. A Bruno dona 3 libretti di risparmio per le sue 3 figlie; a Matjas regala delle t-shirt della sua squadra nel cuore e 2 pass, per lui e suo figlio, con i quali potranno raggiungere i giocatori del Milan nello spogliatoio, nella prossima partita che si terrà ad Udine, e in aggiunta il Boss farà un contratto a sua moglie. Manca solo Susanna, alla quale il boss dona 1000 euro, una targa di gratitudine per il lavoro svolto ogni giorno, e una vacanza estiva da trascorrere in una casa con vista mare.

Replica Boss in Incognito 2017, puntata 28 febbraio 2017

