Beatrice Borromeo ha partorito/ Il figlio di Pierre Casiraghi sta bene: mistero sul nome

Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo sono diventati genitori: fiocco azzurro per la coppia ma rimaneancoraignoto il nome scelto - “28/02/2017, una nuova data da aggiungere nel calendario della nostra famiglia” è così che tramite il proprio profilo Instagram Matilde Borromeo, sorella dell'ex volto di Annozero, ha annunciato la nascita del primogenito di Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, con tanto di foto con bouquet di fiori e cuoricini azzurri. Peccato che poco dopo il messaggio sia stato camcellato ma era ormai già troppo tardi. La notizia è circolata sul web in pochi istanti ed ha così annunciato a tutti che Beatrice Borromeo Arese Taverna è diventata mamma. La 31enne ex modella, giornalista e conduttrice televisiva e il 29enne terzo figlio della principessa Carolina di Monaco e di Hannover e del suo secondo marito, Stefano Casiraghi, sono ufficialmente genitori. Il bambino è nato ieri all'ospedale Principessa Grace di Montecarlo, lo stesso dove erano nati gli gli zii Andrea e Charlotte. Non si conosce tuttavia il nome scelto per il piccolo arrivato, dettaglio che sicuramente sarà reso noto nelle prossime ore, molto probabilmente, dai novelli genitori.

© Riproduzione Riservata.