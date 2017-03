Beautiful/ Video replica puntata 28 febbraio: Steffy e Wyatt pronti ad allontanare Quinn

Beautiful, video replica puntata 28 febbraio: Nelle ultime puntate di Beautiful, tutti a Los Angeles hanno scoperto cos'è accaduto a Montecarlo. La relazione tra Eric e Quinn non è stata accettata da Steffy, che ha chiesto al nonno di lasciare la donna. Inizialmente l'uomo ha deciso di rispettare la richiesta della nipote, ma dopo aver visto tutti i suoi cari contro di lui ha scelto di riprendere la sua storia d'amore. Non solo, Eric ha anche assunto come nuova disegnatrice proprio Quinn. Nessuno è contento per questa decisione. Nel frattempo, dopo la partenza di Caroline, Thomas si sta avvicinando sempre di più a Sasha. Il giovane Forrester ha anche difeso la Avant, mentre si trovava a discutere con Julius, che vorrebbe vederla lontana da Los Angeles. Intanto, Bill ha chiesto a Katie di firmare l'accordo di divorzio. La donna è stata fermata da Ridge che vorrebbe avere tra le mani le azioni che lo Spencer possiede nella Forrester Creations. Nel corso della puntata del 28 febbraio Rick, Steffy, Ridge e Pam cercano di convincere Eric ad allontanarsi da Quinn. Ma l'uomo è ormai convinto che la Fuller deve far parte della sua vita e dell'azienda. Rick ricorda che Quinn in passato gli ha sparato. Ma non solo: l'uomo ci tiene anche a dire che Hope ha perso il bambino per colpa sua. Quinn cerca di convincerli del fatto che è cambiata. Steffy spiega che le ha chiesto di stare lontana dalla sua famiglia, soprattutto dopo che lei ha cercato di manipolare la sua vita e dopo il sequestro di Liam. Per tale motivo, Steffy chiede al nonno di allontanarla. Ma il Forrester sembra appoggiare in pieno Quinn. Thomas e Sasha, intanto, parlano della famiglia Avant. La giovane racconta la sua storia e cosa ha fatto per farsi accettare da loro. Non solo, è anche dispiaciuto per il fatto che Julius non la voglia a fianco. Thomas la rassicura e le afferma che il padre potrebbe presto cambiare idea. Liam e Wyatt discutono del fatto che Quinn potrebbe avere in mente qualcosa. Il secondo vorrebbe fidarsi della madre, ma Liam è sicuro del fatto che è necessario prendere le distanze da Quinn. Secondo Steffy, Quinn avrebbe bisogno di ricevere delle cure. Ma Eric non è d'accordo con loro. Per la prima volta, Rick e Ridge sono della stessa opinione su qualcosa. Sasha dà un'idea a Thomas, ovvero la Forrester potrebbe creare dei capi di abbigliamento sportivo. CLICCA QUI PER VEDERE O RIVEDERE LA PUNTATA DEL 28 FEBBRAIO DI BEAUTIFUL

