Boss in Incognito 2017 / Pierluigi Zamò, pagelle: la commozione di Susanna, Claudio, Anita, Bruno e Matias

PIERLUIGI ZAMÒ, BOSS IN INCOGNITO 2017:LE PAGELLE, I TOP E FLOP DELLA PUNTATA - Altra puntata di Boss in Incognito, altre emozioni assicurate: la prima serata di Rai Due del martedì è un appuntamento fisso con le storie, le vite e le sensazioni vissute in prima persona da tutti i dipendenti dell'azienda in questione. Questa volta è stato il turno dei dipendenti dell'Ilcam, azienda che produce ante per cucine. I racconti di Susanna, Claudio, Anita, Matias e Bruno ci danno l'opportunità di entrare direttamente nelle loro vite, a tu per tu con le grandi delusioni e i dolori che hanno attanagliato e continuano a determinare parte della loro quotidianità, sofferenze a volte insuperabili e molto spesso commoventi e tanto toccanti. Altro momento top come sempre quello finale, quello in cui il boss incontra singolarmente i suoi dipendenti e, tra rimproveri, apprezzamenti e consigli, fa loro dei regali e li rende felici anche solo per poco tempo, soddisfano e realizzando alcuni tra loro sogni, obiettivi di vita e speranze per il futuro loro e della loro famiglia. I FLOP DELLA: Come sempre le puntate di Boss in Incognito rappresentano un momento molto bello, semplice e delicato, che racconta alti e bassi, momenti di difficoltà e grandi successi, storie, sofferenze e grandi sogni di un'azienda, in questo caso l'ilccm, e dei suoi dipendenti, che dopo aver insegnato il mestiere al loro "tirocinante", si raccontano al boss. In questa puntata, però, qualche flop, come per esempio il troppo poco tempo dedicato a ogni storia e alla troppa sofferenza e dolore raccolti tutti insieme. Tra i flop anche alcune "mancanze" nel lavoro dei dipendenti, che sono protagonisti di alcune dimenticanze importanti sul luogo di lavoro, riconosciute anche dagli utenti sui social: "ma state scherzando alla sega senza guanti e con il maglione?", scrivono su Twitter, "mi sembra un po' strano che quella sega sia a norma..." continuano a scrivere su internet. (Fabiola Granier)

