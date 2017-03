Brad Pitt e Jennifer Aniston/ Di nuovo insieme? Scambio di sms “bollenti" tra i due ex dopo l'addio alla Jolie

Brad Pitt e Jennifer Aniston di nuovo vicini? La fonte parla chiaro: tra i due ex scambi di messaggi e importante riavvicinamento! - Brad Pitt e Jennifer Aniston: la storia continua! Una notizia bomba per tutti coloro che sono rimasti ancorati alla coppia hollywoodiana prima che nella vita dell'attore entrasse la bella Angelina Jolie. È Us Weekly a lanciare l'incredibile notizia di un rioavvicinamento tra i due storici ex, indiscrezione arrivata da una fonte vicina all'attrice di "Friends" e a quanto pare anche molto attendibile. "Brad Pitt si sta sentendo via sms con Jennifer" ha svelato la fonte che rimane, per ora, anonima. Secondo questa, l'attore tramite una rete di contatti sarebbe riuscito ad ottenere il suo numero di cellulare e le avrebbe inviato gli auguri di buon compleanno lo scorso 11 febbraio. È proprio da questo sms di Brad che sarebbe iniziata tra i due una corrispondenza: "Lui ha molta confidenza con lei", ha continuato la fonte, "le ha spiegato quando sia difficile il periodo che sta vivendo a causa del suo divorzio e si sono scambiati alcuni messaggi per rievocare il passato".

Brad Pitt e Jennifer Aniston di nuovo vicini? Tra i due ex c'è di nuovo complicità e amicizia? - Una notizia davvero inaspettata, che riapre scenare che si credeva chiusi ormai per sempre. È difficile pensare che tra i due possa esserci un riavvicinamento di tipo amoroso (Jennifer Aniston si è risposata Justin Theroux, con cui è apparsa pochi giorni fa alla notte degli Oscar). Eppure questo scambio di messaggi butta una nuova luce sull'ex coppia tra le più amate degli ultimi anni. Se le dichiarazioni della fonte fossero confermate, chiarirebbero che il rapporto tra Brad Pitt e Jennifer Aniston è ancora di grande complicità, fiducia e amicizia, tanto che l'attore potrebbe essersi più di una volta confidato con lei su questo momento complicato e, perchè no, anche sulla separazione da Angelina Jolie. Dopo un momento d'inferno per Brad, ora la situazione con la Jolie pare essersi appianata, almeno stando alle ultime dichiarazioni fatte dall'attrice.

