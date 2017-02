CAPITAN TEMPESTA/ Giovanni, naufragato 5mesi fa, il suo corpo è nel relitto? (Le Iene Show, 1 marzo 2017)

CAPITAN TEMPESTA, GIOVANNI: NAUFRAGATO CON IL PESCHERECCIO, SI CERCA IL SUO CORPO (LE IENE SHOW, 1 MARZO 2017) - A distanza di mesi dalla tragedia, il corpo di Giovanni, il capitano del peschereccio che è naufragato sulla costa siciliana, non è ancora stato ritrovato. Due gli unici superstiti che hanno potuto testimoniare quanto è successo in quei momenti, nonostante la difficoltà del caso dovuta al relitto mai recuperato dalle acque della Sicilia. Ad aumentare il mistero, le versioni diverse dei due marinai, che lasciano più interrogativi che risposte. Ancora silenzio quindi per la moglie e le tre figlie di Giovanni, che non possono rendere omaggio al loro caro. Una tragedia ed un giallo inghiottito dal mare, come il corpo di Capitan Tempesta, come veniva chiamato affettuosamente per via della sua profonda conoscenza del mare. A distanza di due mesi dal primo servizio, Nina Palmieri e le telecamere de Le Iene Show riprenderanno il caso nella puntata di oggi, mercoledì 1 marzo 2017. L'inviata si recherà infatti sul luogo in cui è avvenuto il naufragio, in cerca di risposte. Perché il relitto del peschereccio non è mai stato recuperato? E perché i soccorsi non sono mai arrivati? Al fianco della famiglia, la trasmissione di Italia 1 seguirà da vicino l'operazione di ricerca di alcuni sommozzatori che hanno deciso di immergersi per cercare nuovi elementi che aiutino a chiarire la dinamica dei fatti.

© Riproduzione Riservata.