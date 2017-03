CARO LUCIO/ Da oggi al cinema il film che ricorda Dalla (1 marzo 2017)

CARO LUCIO, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL CAST E LA TRAMA (1 marzo 2017) - Caro Lucio ti scrivo è una docu-fiction del 2017. Il cast principale è composto da: Ambra Angiolini, Alessandro Benvenuti, Piera degli Esposti, Neri Marcorè, Ottavia Piccolo, Andrea Fondato e Grazia Verasani. Questa docu-fiction è liberamente ispirata all'omonimo spettacolo teatrale scritto da Cristiano Governa e diretto da Riccardo Marchesini. Il documentario si propone di analizzare la poetica del cantautore bolognese, attraverso luoghi a lui cari, principalmente la Bologna di ieri e di oggi, e i suoi affetti. Saranno i personaggi creati dalle sue canzoni a raccontare le loro vite al cantante, proprio dal momento in cui Dalla li ha abbandonati. Sarà Egle Petazzoni, la postina immaginaria a cui per molti anni è stata affidata la gestione della posta di Lucio Dalla, a consegnargli le lettere dei personaggi, attraversando Bologna, città natale del cantautore, con la sua bicicletta. I figli, ovvero i personaggi dei suoi brani, saranno i protagonisti-narratori, accompagnati dalle canzoni più indimenticabili dell'artista, in una narrazione a metà tra realtà e fantasia. Sullo schermo prenderanno vita Anna e Marco, Futura, Meri Luis, il ragazzo pesciolino di Com'è profondo il mare, gli amanti separati di La casa in riva al mare, e anche il caro amico de L'anno che verrà. La docu-fiction si presenta quindi come un viaggio nella vita dell'autore, analizzandone i rapporti che lo hanno formato, sia nella vita privata che nella sua carriera pluridecennale. Tutto ciò avverrà attraverso un mezzo intimo come quello della lettera. A dare voce e vita a queste lettere, spesso piene di rimpianto e di ricordi, saranno alcuni attori del cinema italiano, come Benvenuti, la Angiolini, Marcorè e la Piccolo, solo per citarne alcuni. Saranno loro a rivelarci cosa sia successo alla fine delle canzoni, in che modo sono cambiate le vite dei personaggi dopo che il pubblico ne ha sentito parlare.

CARO LUCIO, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: CURIOSITA' (1 marzo 2017) - La docu-fiction sarà nei cinema dall'uno all'otto marzo, in occasione della nascita e del quinto anniversario della morte del cantautore bolognese. Inoltre, sarà il primo film ad essere patrocinato dalla Fondazione Dalla.

© Riproduzione Riservata.