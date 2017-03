CHARLIZE THERON CENSURATA DALL'IRAN/ Video, la tv copre la scollatura, ma c'è un epic fail!

CENSURA CHARLIZE THERON, VIDEO: LA TV IRANIANA COPRE LA SCOLLATURA MA DIVENTA UN EPIC FAIL (OGGI, 1 MARZO 2017) - La notte degli Oscar fa il giro di tutto il mondo con le rispettive regole etiche e culturali che portano a dei tagli o censure sempre diversi. Quanto accaduto a Dies Iran, tv iraniana, però fa piuttosto sorridere. Infatti si tratta di una censura molto casalinga nei confronti dell'abito scollato di Charlize Theron. L'attrice di origine sudafricana aveva premiato il miglior film straniero di Asghar Farhadi ''Il cliente''. Le immagini hanno iniziato a fare il giro del mondo con tante prese in giro da parte del popolo del web, ma la situazione è sicuramente più seria di quanto si possa immaginare. Infatti il video è stato preso da esempio dalla pagina ''Women in the world'' per denunciare la volontà di alcune civiltà di voler coprire il corpo femminile in qualsiasi circostanza. Ricordiamo che in gran parte dell'Iran le donne non possono uscire senza hijab e che rischiano in caso di infrazione delle regole pesanti condanne che arrivano anche all'arresto. CLICCA QUI PER IL VIDEO CENSURATO DI CHARLIZE THERON

CENSURA CHARLIZE THERON, VIDEO: LA TV IRANIANA COPRE LA SCOLLATURA MA DIVENTA UN EPIC FAIL. LA CARRIERA DELL'ATTRICE (OGGI, 1 MARZO 2017) - L'episodio della tv iraniana con la censura della scollatura di Charlize Theron in maniera piuttosto casalinga diventa virale e offre l'opportunità di andare a rivedere la carriera dell'attrice in questione. Nata a Benoni in Sudafrica nell'agosto del 1975 ma naturalizzata sudafricana la ragazza ha avuto un grandissimo successo prima come modella e poi come attrice e anche produttrice. Il suo debutto è da associare a un horror di Serie-B del 1995 dal titolo Grano rosso sangue 3 nel quale non viene nemmeno accreditata. Il primo grandissimo successo arriva nel 1997 quando recita nel riuscitissimo L'avvocato del diavolo di Taylor Hackford. L'anno dopo inizia il sodalizio con Woody Allen per il quale dopo aver recitato in Celebrity rivedremo al lavoro ne La maledizione dello scorpione di Giada. Sono tantissimi i film in cui ha recitato Charlize Theron lavorando con grandi registi come Robert Redford, John Frankenheimer, Lasse Hallstrom, Paul Haggis, Ridley Scot, Jason Reitman e tanti altri ancora. Prossimamente la vedremo al cinema con Fast & Furious 8 di F. Gary Gray.

