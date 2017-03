CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI E NEWS: LAVORO O AMORE, COSA SCEGLIERÀ MONICA? (OGGI, 1 MARZO 2017) - Che Dio ci aiuti 4 andrà in onda sul piccolo schermo di Rai 1 domenica 5 marzo con l’ultima puntata della stagione. Le storie di tutti i protagonisti saranno al centro, e il promo diffuso sui social ci aiuta a capire quale piega prenderanno: Azzurra riceverà l’ok da parte delle psicologa, raccontando tutta la verità ad Emma e dovendosi scontrare con la sua reazione. Ma gli occhi sono puntanti su Monica e Nico: l’offerta, vantaggiosa, che la giovane ha ricevuto la mette in crisi. Si tratta di lavoro, il lavoro dei suoi sogni per la precisione: ma se accettasse, sarebbe costretta a trasferirsi a Milano, proprio ora che sta con l’uomo dei sogni. O una o l’altra: sembra questa la scelta che la figlia di Valerio dovrà affrontare, e forse l’affascinante avvocato interpretato da Gianmarco Saurino non la prenderà così bene. Nelle immagini di anticipazione di Che Dio ci aiuti 4, infatti, li si può osservare al ristorante, con Nico che chiede a Monica se abbia già intenzione di ‘incastrarlo’, ora che la loro relazione è appena iniziata. Come andrà a finire tra i due?

