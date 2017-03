CHI L’HA VISTO?/ Anticipazioni e casi: Sissy Trovato e la donna scomparsa dalla crociera (puntata 1 marzo)

CHI L’HA VISTO?, ANTICIPAZIONI E CASI PUNTATA 1 MARZO 2017: SISSY TROVATO E LA DONNA SCOMPARSA DALLA CROCIERA - Federica Sciarelli è pronta a guidare un nuovo appuntamento con Chi l’ha visto?, stasera mercoledì 1 marzo 2017, sul piccolo schermo di Rai 3. La conduttrice tornerà ad occuparsi della donna cinese scomparsa dalla nave mentre si trovava in crociera insieme ai figli e al marito. Una viaggio partito da Civitavecchia e che ha attraversato il Mediterraneo. Il caso è già stato affrontato dalla conduttrice nei giorni scorsi, e proprio in quell’occasione è stata ascoltata anche la testimonianza di un’altra passeggera, che ricorda la famiglia e che ha fornito alcuni dettagli in merito. Il marito della donna scomparsa è un tecnico informatico di 45 anni, e al momento sono ancora molti i punti della faccenda da chiarire e ricostruire. Non sarà però solo questo l’unico caso di cui Federica Sciarelli si occuperà in prime time a Chi l’ha visto? La conduttrice tornerà anche su quanto successo all’agente di polizia penitenziaria Sissy, che è stata ritrovata in gravi condizioni colpita da un colpo di pistola, e ancora lotta tra la vita e la morte. Che cosa è successo davvero quel giorno?

