CHICAGO MED 2/ Anticipazioni puntata 1 marzo 2017: Will geloso di Jeff! Sbarca in Italia la nuova stagione

CHICAGO MED 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA 1 MARZO 2017: LA SERIE - Al via nella prima serata di Premium Stories di oggi, mercoledì 1 marzo 2017, la comedy Chicago Med 2, in prima Tv assoluta. Andrà in onda il primo episodio, dal titolo "Terapia dell'anima". Il primo capitolo della saga firmata Dick Wolf, ha messo in luce il lutto di Rhoades, interpretato dall'attore Colin Donnell, a causa della morte del suo più caro mentore. La tragedia lo porterà tuttavia sempre più vicino alla professione di chirurgo cardiotoracico, fra i desideri del primario defunto. Direttamente dalla Caserma 51, abbiamo conosciuto il nuovo medico Jeff Clarke, interpretato da Jeff Hephner, che ci terrà compagnia per i prossimi episodi. Il personaggio dell'attrice Torrey DeVitto, la dottoressa Natalie, sembra invece aver ritrovato il sorriso, anche se si è dovuta tenere alla larga da Will, ovvero l'attore Nick Gehlfuss. Cosa accadrà quindi nella seconda stagione? Secondo quanto rivelato dallo showrunner Colin Donnel a HL, le basi di queste nuove avventure si trovano proprio nel finale della stagione precedente. Tutti i personaggi si trovano in una fase di forte cambiamento ed ognuno di loro entrerà a far parte di un piano più grande. In particolare, assisteremo ad un triangolo amoroso fra Natalie, il nuovo arrivato Jeff e Will, sempre più al centro di dinamiche sentimentali discutibili e tese. Il dottor Halstead ha infatti finalmente preso il coraggio a due mani ed ha dichiarato il proprio amore a Natalie, che di contro gli ha chiesto di avere un po' di tempo per riflettere. Sembra invece che Jeff la convincerà maggiormente, almeno dal punto di vista relazionale. Per quanto riguarda invece April, alias dell'attrice Yaya DaCosta, scopriremo come reagirà alla scoperta pregressa di avere una malattia, mentre Rhoades troverà finalmente il modo di intraprendere una relazione sentimentale. Il dubbio è che il bel dottore possa trovare l'amore al di fuori delle mura protettive del Chicago Med, soprattutto in base alle sue ultime esperienze. Il successo dello show dell'emittente madre NBC non ha lasciato spazio a dubbi, soprattutto considerando il forte interesse da parte del pubblico degli altri capitoli della OneChicago, ovvero Chicago Fire e Chicago PD. Rispetto alla prima stagione, la seconda potrà contare inoltre su cinque puntate in più rispetto a quelli ordinati in partenza, per un totale di diciotto episodi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le curiosità e novità di Chicago Med 2, sarà possibile accedere al profilo uffiiciale Facebook, disponibile a questo indirizzo.

CHICAGO MED 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA 1 MARZO 2017, EPISODIO 1 "TERAPIA DELL'ANIMA" - Rhodes vola finalmente verso il sogno del suo mentore: diventare un chirurgo cadiotoracico. Anche se otterrà una borsa di studio, dovrà affrontare diversi ostacoli da parte del suo nuovo superiore, il dottor Latham. Intanto, il dottor Choi inizia a muovere i primi passi nel nuovo ruolo di primario, ma dovrà imbattrsi in diverse difficoltà. Charles invece offre a Sarah un'opportunita da non perdere, che tuttavia lasceranno la giovane specializzanda perplessa e confusa sul da farsi. Sarah alla fine accetterà di andare a vivere dallo psichiatra, ma come andrà a finire la convivenza fra i due? Nel frattempo, April continua a concentrarsi sulla propria malattia, che al più presto dovrà accettare, mentre la Manning assume il caso di una paziente incinta che è rimasta coinvolta in un brutto incidente stradale. Will invece inizia ad essere sempre più geloso della presenza di Jeff in osledale, dati i pregressi amorosi con Natalie. Dopo essere stata lasciata dal marito Bert, Sharon dovrà invece rimettere a posto la propria vita, raccogliendo i cocci di un doloroso divorzio.

