Cayetana/ Una Vita, video: la cicatrice segreta, chi è la sua vera madre?

Cayetana, Una Vita: la cicatrice rivela la sua vera identità, lei non la conosce? - Il mistero della cicatrice sta per essere risolto in Una Vita. Dopo la morte di Manuela e German, la seconda stagione della soap spagnola si è basata molto sulle new entry Mauro e Teresa ma, soprattutto, sul legame che quest'ultima ha proprio con la dark lady di Una vita, ovvero Cayetana. In questi anni l'abbiamo vista comandare, tramare, uccidere arrivando ad avvelenare la sua stessa figlia, e adesso? Molto presto la vedremo fragile, depressa e in piena crisi e tutto perchè Teresa porterà con sé importanti rivelazioni sul loro e sul suo passato. Mauro si è messo subito a lavoro su di lei soprattutto quando ha scoperto che la casa della signora De La Serna fu rasa al suolo da un incendio quando lei era piccola. Cercando la verità, l'ispettore ha scoperto che Cayetana è stata operata di appendicite e che questo lascia un'importante cicatrice che, guarda caso, lei non ha a differenza di Teresa. E' proprio quest'ultima che, con un traumatico viaggio a ritroso, ricorda l'incendio e quello che è successo. E' lei la vera Cayetana e quella che noi tutti conosciamo come la dark lady ha sempre mentito, forse. Solo in queste ore i fan di Una vita scopriranno che in realtà la donna non sa nulla e che è Fabiana che ha sempre mentito. La domestica che Teresa ha ricordato, infatti, quel giorno ha portato via da quella casa la sua unica figlia raccontando poi a tutti che proprio lei era la figlia dei ricchi signori che abitavano quella casa. Cayetana rimarrà sconvolta dalle rivelazioni di Fabiana e questo cambierà per sempre la sua vita, almeno quella fino ad adesso conosciuta. Clicca qui per vedere il momento della rivelazione.

