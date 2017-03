Chi è Diego Dario? / Il fidanzato di Giulia Calcaterra pronto a lasciarla durante l'Isola dei Famosi, e lei...

Diego Dario, chi è il fidanzato di Giulia Calcaterra che vuole lasciarla mentre lei è all'Isola dei Famosi? - Se sull'Isola dei Famosi le rivalità e gli scontri non mancano, in alcuni casi a peggiorare la situazione arrivano anche fattori esterni. È questo l'esempio di Giulia Calcaterra: la naufraga non solo è in perenne contrasto con Raz Degan (che nella diretta di ieri l'ha nominata) ma ha anche ricevuto la notizia secondo la quale il fidanzato sarebbe pronto a lasciarla per l'eccessiva vicinanza a Simone Susinna. Ma chi è questo fidanzato di cui tanto si sta parlando in questi ultimi giorni? Lui si chiama Diego Dario, è piemontese (e per la precisione di Cerano in provincia di Novara), ed è un istruttore subacqueo. Non è quindi un personaggio appartenente al mondo dello spettacolo, anzi, Diego preferisce starne lontano e vivere nella totale privacy, così come dimostrato dal fatto (confermato da Alessia Marcuzzi) che ha voluto evitare di comparire nella diretta di ieri dell'Isola dei Famosi.

Diego Dario, chi è il fidanzato di Giulia Calcaterra? La strana reazione della naufraga alla notizia di Alessia Marcuzzi - Diego Dario e Giulia Calcaterra, da quanto confermano le numerose foto social, stanno insieme da circa due anni e proprio l'ex velina, ospite a Domenica Live poco prima della partenza per l'Isola per il televoto che poi l'ha vista vincitrice, aveva confessato di essere molto felice al suo fianco. Di fronte alle immagini dell'amicizia sorta con Simone Susinna le cose sarebbero tuttavia cambiate: non sono andate giù a Diego le immagini dei loro abbracci, il vederli dormire insieme, tanto che il ragazzo avrebbe comunicato la sua volontà di chiudere la storia. A rivelare la notizia è stata l'inviata di Pomeriggio 5: Diego avrebbe infatti contattatto alcune persone molto vicine a Giulia, rivelando l'intenzione di voler mettere fine alla loro storia d'amore. Molto strana è stata però la reazione di Giulia quando la Marcuzzi l'ha avverita di tale cosa: la Calcaterra si è detta incredula ed ha pensato ad un caso montato dai giornalisti ma, quando la conduttrice ha dichiarato che fossero proprio parole del suo fidanzato, lei ha quasi sorvolato, passando a parlare della prova leader.

