DANCE DANCE DANCE/ Decima puntata: Claudia e Max dominano, Raniero inizia a cedere? (oggi, 1 marzo 2017)

DANCE DANCE DANCE, DECIMA PUNTATA: IL 10 DI CLAUDIA GERINI LI AVVICINA ALLA FINALE? (OGGI, 1 MARZO 2017) - Si riparte a ritmo di musica stasera, mercoledì 1 marzo 2017, sul piccolo schermo di Fox e di Fox life in compagnia di Dance Dance Dance. Mancano solamente tre puntate alla finalissima e il pubblico del talent dedicato alla danza non vede l’ora di scoprire chi sarà il vincitore della prima edizione. Tre appuntamenti al verdetto così come sono tre le coppie in gara: Claudia Gerini e Massimiliano Vado, la settimana scorsa, hanno rimontato completamente. Le loro performances hanno convinto eccome i tre giudici della trasmissione, e in particolare la ballerina è riuscita a strappare a Luca Tommassini - notoriamente il giudice più severo di Dance Dance Dance - un dieci pieno, che l’ha fatta esultare di gioia. L’ultimo posto in classifica, ormai non gli appartiene più: Claudia e Max sono riusciti a scombussolare tutte le postazioni e guadagnarsi - almeno per il momento - il primo gradino del podio. La lotta è apertissima, saranno loro i vincitori di Dance Dance Dance?

DANCE DANCE DANCE, DECIMA PUNTATA: NUOVO CEDIMENTO PER RANIERO MONACO DI LAPIO (OGGI, 1 MARZO 2017) - Nuovo cedimento per Raniero Monaco di Lapio a Dance Dance Dance: la settimana scorsa, se la compagna Beatrice Olla ha continuato a brillare, il pubblico ha potuto invece ritrovare l’attore un po’ in difficoltà. I voti dei giudici non sono stati dei migliori e Raniero infatti ha messo di essere molto stanco: arrivati a questo punto la fatica si fa sentire, ma bisogna anche ricordare che è proprio a questo punto che non si può mollare, neanche di un centimetro, neanche di un passo. In ballo non c’è più la salvezza, ma la finale, e tutte e tre le coppie - sotto gli occhi attenti di Vanessa Incontrada, Luca Tommassini e Timor Steffens - dovranno dimostrarsi in grado di meritare il primo posto del podio. Un altro errore potrebbe essere davvero fatale alla coppia composita da Raniero Monaco Di Lapio e da Beatrice Olla. Stasera balleranno insieme? In quel caso potrebbero ritrovare un po’ di armonia: staremo a vedere. Clicca qui per vedere il post di Dance Dance Dance dove si possono ascoltare le parole del concorrente dopo l’esibizione della scorsa settimana.

DANCE DANCE DANCE, DECIMA PUNTATA: CLARI E DIEGO SCHERZANO CON MASSIMILIANO VADO, VIDEO (OGGI, 1 MARZO 2017) - Erano Diego Dominguez e Clara Alonso a tenere le redini della classifica la scorsa settimana a Dance Dance Dance, ma dopo la strepitosa esibizione di Claudia Gerini e l’ottimo risultato di Max Vado sono stati scavalcati e ora occupano solo la seconda posizione. In un video realizzato e pubblicato poi sulla pagina Twitter ufficiale del talent show, i due commentano quanto successo. Insano scherzando, dando appunto ‘la colpa’ a Claudia se sono indietro di una posizione: dopo poco scoppiano a ridere e fanno però presente che c’è ancora una puntata dove potranno giocarsi la chance di ottenere un posto da finalista. All’improvviso fa capolino proprio Massimiliano Vado, mentre - di nuovo scherzando - Diego sottolinea che Claudia non riuscirà mai a farcela se continua a ballare con Max. Il siparietto è tra i più simpatici, anche se una previsione dell’attore potrebbe lasciare molti di stucco. Clicca qui per vedere la clip direttamente dalla pagina Twitter ufficiale di Dance Dance Dance.

