Eva Grimaldi & Imma Battaglia / "Amiche" all'Isola dei Famosi? La definizione di Bettarini suscita un vespaio

Imma Battaglia "amica" di Eva Grimaldi? L'appellativo all'Isola dei Famosi scatena le polemiche del pubblico - All'Isola dei Famosi, nel corso della quinta diretta, è arriva una graditissima sorpresa per Eva Grimaldi: in Palapa, d'improvviso, ha fatto il suo ingresso Imma Battaglia. Si tratta della compagna dell'attrice che rimarrà insieme agli altri naufraghi per una settimana ma, in questi giorni, vivrà in particolare con Raz Degan. C'è tuttavia un particolare che non è affatto piaciuto al pubblico di Canale 5 che segue assiduamente l'Isola dei Famosi: nel daytime andato in onda oggi, Imma Battaglia è stata presentata come "l'amica" di Eva Grimaldi. Una definizione che non è piaciuta a molti e che ha sollevato soprattutto le critiche del mondo LGBTQI. Omettere che Imma Battaglia è in realtà la compagna e non l'amica di Eva Grimaldi è parso un gesto poco carino in particolare nei confronti delle due dirette interessate; qualcuno però ha optato che la scelta di tale definizione si stata dovuta alla probabile volontà di privacy di Eva e Imma che, finora, non hanno fatto in tv dichiarazioni ben precise. Imma Battaglia rimarrà sull'Isola dei Famosi per una settimana, come svelato da Alessia Marcuzzi: la nuova arrivata (che è solo un'ospite, quindi, e non una concorrente) ha però una missione ben precisa che riguarda Raz Degan. Per rendere finalmente evidente a tutti di non avere problemi nel socializzare con gli altri, Raz dovrà vivere a stretto contatto con Imma e provvedere ad ogni suo bisogno nel corso di questa settimana.

