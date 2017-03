FABIO QUAGLIARELLA, STALKING: POLIZIOTTO SI FINGE AMICO E LO RICATTA (LE IENE SHOW, 1 MARZO 2017) - Non era passata inosservata la performance al negativo di Fabio Quagliarella, l'attaccante della Sampdoria che in questi giorni ha rivelato di essere stato vittima di stalking da parte di un poliziotto della Postale. Il calciatore ha potuto parlare senza timore di quanto gli è successo solo in seguito alla condanna dell'agente, chiarendo che la sua fuoriuscita dal Napoli era dovuto proprio alle persecuzioni subite. Raffaele Piccolo, il poliziotto accusato di stalking non solo verso Quagliarella ma anche verso altri vip, ha ricevuto una condanna di 4 anni ed 8 mesi. Una vicenda lunga e tortuosa, durata 4-5 anni in cui il calciatore ha dovuto dapprima subire le angherie di Piccolo ed in seguito tacere per via delle indagini in corso. Questa sera, mercoledì 1 marzo 2017, Le Iene Show intervisteranno l'attaccante per scoprire il suo stato d'animo attuale e quanto provato all'epoca dei fatti. "Ho ascoltato tante cattiverie per il mio passaggio alla Juve", sottolinea Fabio Quagliarella a La Repubblica, "la causa è stata semplicemente questa". Parole pesanti, che dal pedinamento sono sfociate in minacce di morte sia nei confronti del calciatore che in quelli della sua famiglia. In base alle ricostruzioni, Raffaele Piccolo adottava un preciso modus operandi, ovvero si finge amico delle vittime prescelte per riuscire a ricattarle meglio. Non sono emersi altri nomi oltre a quelli di Quagliarella fra i vip presi di mira, ma grazie alle indagini, sottolinea Blitz Quotidiano, si sa che sono tanti. Molteplici persone a cui l'agente della Postale ha rovinato la carriera, così come è successo a Quagliarella, senza considerare la serenità familiare spezzata in cui l'attaccante ha vissuto fino alla condanna. "Adesso l'incubo è finito", afferma fra le lacrime, ripensando a quel giorno in cui ha conosciuto Raffaele Piccolo tramite un amico, per via di una violazione della messaggeria del suo cellulare. Ad oggi, non risulta ancora chiaro se lo stesso agente possa aver messo in atto l'illecito al solo scopo di avvicinare il calciatore.

