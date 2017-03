FORMULA PER UN DELITTO/ Su Iris il film con Sandra Bullock, Ryan Gosling e Michael Pitt (oggi, 1 marzo 2017)

FORMULA PER UN DELITTO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 1 MARZO 2017: IL CAST - Formula per un delitto, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 1 marzo 2017 alle ore 20.55. Una pellicola dal genere thriller che è stata prodotta nel 2002 in USA per la regia di Barbet Schroeder. Il film ha come attori protagonisti Sandra Bullock, Ryan Gosling, Michael Pitt, Agnes Bruckner e Ben Chaplin. Vista la data di uscita della pellicola non è da consisderarsi un a prima visione tv. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

FORMULA PER UN DELITTO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 1 MARZO 2017: LA TRAMA - Richard e Justin sono due amici, che frequentano lo stesso liceo. I due sono cresciuti in delle famiglie benestanti. Richard è un ragazzo molto sicuro di sè, che ha tantissime ragazze. Justin invece ha un carattere più fragile e non riesce a rapportarsi con tranquillità con le altre donne. Justin è succube di Richard e fa tutto quello che gli ordina il ragazzo. Inoltre Justin, poichè è molto bravo a scuola, è costretto dal compagno a fare i suoi compiti per casa. I due giovani si annoiano parecchio e non sanno come cercare di dare una svolta alla loro vita. Un giorno, Richard propone a Justin di ammazzare una persona e compiere un delitto perfetto. Justin, essendo molto debole, non osa ribellarsi all'amico e accetta la proposta macabra del compagno. I due ragazzi allora sequestrano un'adolescente, che frequenta la loro scuola e la imbavagliano nell'auto. La giovane prova a scappare, ma ormai il suo destino sembra essere segnato. Richard e Justin infatti ammazzano la ragazza e nascondono il corpo in un bosco. La polizia quindi incomincia ad indagare sulla scomparsa della giovane. In particolare le ricerche sono condotte da una detective, di nome Cassie, e dal suo collega, che si chiama Sam. L'investigatrice, dopo varie difficoltà, trova un cadavere di una giovane, chiuso in un sacchetto di plastica, vicino ad un fiume, che si trova nella cittadina di San Benito dello stato della California. Il corpo nell'involucro di plastica è irriconoscibile, ma alla fine si scopre che il cadavere è quello della ragazza scomparsa. Tutto sembra far pensare che, ad aver commesso l'uccisione della studentessa, sia stato uno spacciatore della zona. La polizia quindi crede di aver chiuso il caso. La detective Cassie invece non è convinta di come si stanno concludendo le indagini e continua a fare delle ricerche. Il suo intuito, ad un certo punto, porta l'investigatrice a comprendere che Justin e Richard sono i veri autori dell'omicidio. Sam, il collega di Cassie, la spinge ad interrompere le indagini, in quanto per lui il vero colpevole sta già in galera. La detective però prosegue il suo lavoro investigativo e alla fine ha delle prove schiaccianti sui due ricchi amici. Richard, avendo capito che la verità sta per saltare fuori, uccide senza pietà Justin, per paura che il debole compagno riveli tutta la vertà. Dopo l'omicidio Cassie affronta Richard, il quale ad un certo punto cerca di strozzarla. La detective però uccide il ragazzo e risolve finalmente il caso in maniera corretta.

© Riproduzione Riservata.